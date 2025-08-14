انفراج حراري مثير.. العراق "أبرد" من المعتاد خلال ايام

وتشير تحديثات النماذج الجوية إلى نزول كتلة هوائية معتدلة قادمة من شرق أوروبا باتجاه المنطقة، وتؤثر الكتلة بشكل مباشر على أجواء وبعض دول الجوار، وتكسر حدّة الحر الذي سيطر لفترة طويلة.وبحسب الخارطة المرفقة، فإن اللون الأحمر والبرتقالي يمثل مناطق أدفأ من المعدل، أما اللون الأصفر فيعني حرارة حول المعدل، بينما اللون الأخضر والأزرق يمثل مناطق أبرد من المعدل.ويبدأ تأثير الكتلة من الشمال وأجزاء من الوسط، وبالتدريج يصل لباقي المناطق، مما يؤدي للشعور بانخفاض درجات الحرارة في النهار، وتكون اكثر لطفا واقرب للأجواء المعتدلة خلال الليل، مع نشاط نسبي بالرياح يقلل الإحساس بالحرارة.وسبب هذا التغير هو تراجع المرتفع شبه المداري وانفساح المجال لاندفاع تيارات شمالية وشمالية شرقية أبرد نسبياً، وهذا النمط يعتبر بداية انفراج حراري مؤقت، بحسب المختصين.وبالفعل، سجلت مناطق غرب العراق في وقت متأخر من مساء امس انخفاضا كبيرا بدرجات الحرارة، حيث سجلت درجات عشرينية، وحرارة في الليل والفجر، وذلك نتيجة تراجع تأثير المرتفع الحار ودخول تيارات معتدلة من جهة الغرب؟