بعد أشهر من الصدارة.. العراق يغيب عن قائمة أعلى 15 منطقة حرارة في العالم

وبحسب جدول أصدرته محطة "بلاسيرفيل" في الأمريكية، تصدّرت مدينة الأهواز في المرتبة الأولى عالميًا بدرجة حرارة بلغت 50.6 مئوية، تلتها مدينة العميدية في إيران بدرجة 50.2 مئوية، فيما حلّت مدينة الإيرانية ثالثًا بدرجة حرارة 49.8 مئوية.وجاءت منطقة الإيرانية رابعًا بدرجة 49 مئوية، تلتها مدينة المصرية خامسًا بدرجة 48.6 مئوية، ثم منطقة صفي آباد في إيران سادسًا بدرجة 48.4 مئوية، فيما حلّ مطار في سابعًا بدرجة 48 مئوية.واحتل مطار البحر الأحمر الدولي في المرتبة الثامنة عالميًا بدرجة حرارة 48 مئوية، تلاه تسجيل المدينة في السعودية 47.8 مئوية بالمركز التاسع، ثم مدينة الأقصر في عاشرًا بدرجة 47.7 مئوية.أما الأحساء في السعودية فحلّت في المركز 11 بدرجة 47.4 مئوية، تلاها مطار الدولي في الإمارات بالمركز 12 بدرجة 47 مئوية، ثم منطقة القيصومة في السعودية بالمركز 13 بدرجة 46.8 مئوية، فيما سجل مطار البطين في 46.5 مئوية محتلاً المرتبة 14، وأخيرًا منطقة السنينة في في المركز 15 عالميًا بدرجة حرارة بلغت 46.5 مئويةويُظهر غياب عن هذا الترتيب انخفاضًا نسبيًا في شدة الحرارة مقارنة بالأشهر السابقة، التي كان يحتل فيها مراكز متقدمة بشكل متكرر.