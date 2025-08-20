قائمة بحرارة كل محافظة.. يومان ساخنان يقتحمان ما تبقى من "اب المعتدل"

وبحسب المختصين، فإن لايزال تحت تأثير كتلة هوائية معتدلة ساهمت في تراجع درجات الحرارة خصوصاً الشمال والمنطقة الغربية، أما مناطق وسط البلاد تشهد أجواء صيفية اعتيادية وتسجل ما بين بداية ومنتصف الأربعينيات، باستثناء مناطق الجنوب التي تشهد قيماً أعلى قليلًا.‏لكن ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل تشير التوقعات إلى ارتفاع إضافي بالحرارة نتيجة اندفاع كتلة هوائية حارة تشمل أغلب مناطق البلاد، لكنها لن تدوم طويلًا، إذ تعود الأجواء للاعتدال نسبيًا مع نهاية الأسبوع.‏ومع اقتراب نهاية شهر آب وبداية أيلول، تبدأ الأجواء بالميل نحو الاعتدال أكثر، لتظهر النسمات الباردة ليلًا وساعات الصباح الأولى، وذلك بفعل الشمس جنوبًا وضعف الإشعاع الشمسي وزيادة ساعات الليل، وهو الاعتقاد الذي يدفع المختصين بالقول ان الصيف بدأ يجمع متاعه للمغادرة.حيث ستكون هناك كتلة معتدلة في الأسبوع الاخير من الشهر الحالي قادمة من وتتمركز ايضا في بلاد وتؤثر على العراق وعلى الأغلب يتطور لمنخفض جوي عالي الفعالية مع فرص لتشكل السحب وتساقط الامطار في بعض المناطق من العراق قبل او بداية الشهر المقبل.وبحسب تقرير ، من المتوقع ان تكون اعلى حرارة مسجلة في العراق اليوم هي 48 مئوية وتسجل في ولغاية 45 مئوية في بعض مناطق الجنوب، اما الوسط فتتراوح الحرارة بين 44 و41، فيما تتراوح في الشمال بين 43 و40 مئوية.