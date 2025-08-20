الصفحة الرئيسية
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
وزير الخارجية السوري يبحث مع وفد إسرائيلي تعزيز الاستقرار
قائمة بحرارة كل محافظة.. يومان ساخنان يقتحمان ما تبقى من "اب المعتدل"
أخبار الطقس
2025-08-20 | 02:34
قائمة بحرارة كل محافظة.. يومان ساخنان يقتحمان ما تبقى من "اب المعتدل"
أخبار الطقس
2025-08-20 | 02:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
452 شوهد
السومرية نيوز-محليات
تشير خرائط الطقس، الى استمرار اعتدال الأجواء في
العراق
، حتى نهاية الأسبوع الحالي، قبل ان ترتفع لمدة يومين، ويعود الاعتدال للأسبوع الأخير من الشهر الحالي، والذي قد يرافقه امطار.
وبحسب المختصين، فإن
العراق
لايزال تحت تأثير كتلة هوائية معتدلة ساهمت في تراجع درجات الحرارة خصوصاً الشمال والمنطقة الغربية، أما مناطق وسط البلاد تشهد أجواء صيفية اعتيادية وتسجل ما بين بداية ومنتصف الأربعينيات، باستثناء مناطق الجنوب التي تشهد قيماً أعلى قليلًا.
لكن ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل تشير التوقعات إلى ارتفاع إضافي بالحرارة نتيجة اندفاع كتلة هوائية حارة تشمل أغلب مناطق البلاد، لكنها لن تدوم طويلًا، إذ تعود الأجواء للاعتدال نسبيًا مع نهاية الأسبوع.
ومع اقتراب نهاية شهر آب وبداية أيلول، تبدأ الأجواء بالميل نحو الاعتدال أكثر، لتظهر النسمات الباردة ليلًا وساعات الصباح الأولى، وذلك بفعل
ميلان
الشمس جنوبًا وضعف الإشعاع الشمسي وزيادة ساعات الليل، وهو الاعتقاد الذي يدفع المختصين بالقول ان الصيف بدأ يجمع متاعه للمغادرة.
حيث ستكون هناك كتلة معتدلة في الأسبوع الاخير من الشهر الحالي قادمة من
تركيا
وتتمركز ايضا في بلاد
الشام
وتؤثر على العراق وعلى الأغلب يتطور لمنخفض جوي عالي الفعالية مع فرص لتشكل السحب وتساقط الامطار في بعض المناطق من العراق قبل او بداية الشهر المقبل.
وبحسب تقرير
هيئة الانواء الجوية
، من المتوقع ان تكون اعلى حرارة مسجلة في العراق اليوم هي 48 مئوية وتسجل في
البصرة
ولغاية 45 مئوية في بعض مناطق الجنوب، اما الوسط فتتراوح الحرارة بين 44 و41، فيما تتراوح في الشمال بين 43 و40 مئوية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
طقس العراق
الانواء الجوية
هيئة الانواء الجوية
المنطقة الغربية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
شعاع الشمس
السومرية
البصرة
العراق
