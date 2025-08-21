خارطة الطقس.. الدرجات الثلاثينية تظهر على قائمة حرارة العراق بعد غياب

وتقول ، ان الطقس لليوم الخميس سيكون صيفيا حارا مع وجود سحب متفرقة في بعض مناطق البلاد، فيما تكون الحرارة مقاربة ليوم امس في الوسط والجنوب وترتفع قليلا في الشمال.ومن الجمعة الى الاثنين ستشهد مناطق بين ارتفاع او استقرار الحرارة، كما تظهر خارطة الحرارة اليوم الخميس وغدا الجمعة بأن اعلى حرارة عظمى ستكون 47 مئوية في وذي قار، فيما تكون اقل حرارة عظمى 39 مئوية في ، وهو اول ظهور للحرارة الثلاثينية في الدرجات العظمى منذ حوالي شهرين.