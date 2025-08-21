العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا

ونشر الموقع المختص في قياس درجات الحرارة "Eldorado wheather" قائمة تضم 15 مدينة عبر العالم، وتصدر مطار المناطق العربية الأكثر ارتفاعا في درجة الحرارة في بـ 47.1 درجة مئوية.وجاء الدواسر المحلي بالمملكة العربية في المرتبة الثانية في الدول العربية والسابعة عالميا بـ 45 درجة مئوية.وفي الترتيب الذي نشره الموقع، احتلت 4 مدن جزائرية المراتب 3، 4، 5، و6 وهي حاسي مسعود (8 عالميا)، وعين صالح (9 عالميا)، وأدرار (10 عالميا)، وتورغوت (11 عالميا)، بدرجات مئوية تراوحت بين 44.7 و44.6 درجات.كما جاءت في القائمة مدينة القيصومة السعودية (7 عربيا و13 عالميا)، بالإضافة إلى مدينة مدنين التونسية (8 عربيا و14 عالميا) حيث سجلتا 44.4 درجات مئوية.