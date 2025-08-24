طقس يوم غد الاثنين.. محافظات أربعينية وواحدة تلامس الـ50

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538163-638916123544594539.jpg
طقس يوم غد الاثنين.. محافظات أربعينية وواحدة تلامس الـ50
أخبار الطقس
2025-08-24 | 02:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
588 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة، لتسجل عددا من المحافظات درجات حرارة في الأربعينات وواحدة لامس الخمسين مئوية.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن "غداً الإثنين سيكون الطقس صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط خلال النهار في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية مُسببة تصاعد الغبار، درجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد، مدى الرؤية (8-6) كم وفي الغبار (3-5) كم".
وأضافت، أن "درجة الحرارة العظمى ليوم غدٍ الإثنين في جميع محافظات
العراق
، كالتالي:
السليمانية
ودهوك 41،
الأنبار
وأربيل 42،
كركوك
44،
نينوى
وديالى وصلاح الدين وكربلاء
المقدسة
45،
بغداد
وبابل 46،
النجف
الأشرف والمثنى 47، واسط والديوانية وميسان وذي قار 48،
البصرة
49".
وأشارت إلى، أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس صحواً، الرياح تهب من الاتجاه الشمالي الغربي بسرعة خفيفة إلى معتدلة تتراوح من (10-20) كم/س، تنشط أحياناً في مدن وسط البلاد وجنوب نينوى مُسببة إثارة لموجات غبار خفيف إلى متوسطة الشدة، كما تشهد
المنطقة الشمالية
فترات من السكون والتقلبات الموضعية في اتجاه الرياح، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مدى الرؤية (8-10) كم في معظم المناطق وفي الغبار (5-7) كم".
وبينت الهيئة، أن "الأربعاء القادم سيكون الطقس صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في المنطقتين الوسطى والجنوبية، تنشط على فترات خلال النهار في الأقسام الشرقية منهما، ومتغيرة الاتجاه (5-10) كم/س في المنطقة الشمالية، درجات الحرارة تنخفض قليلاً على العموم، مدى الرؤية (6-8) كم وفي الغبار (3-5) كم ".
ولفتت إلى، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط على فترات خلال النهار في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية مُسببة تصاعد غبار في بعض الأماكن، درجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد، مدى الرؤية (6-8) كم وفي الغبار (3-5) كم".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الحرارة تلامس وتسجل الـ50 مئوية في 8 محافظات.. هل عادت "جمرة القيظ"؟
01:52 | 2025-08-08
العراق يودع الحالة المطرية ومحافظة تلامس نصف درجة الغليان
02:03 | 2025-05-27
طقس العراق اليوم الاثنين.. 13 محافظة تسجل وتتجاوز الـ50 مئوية
02:13 | 2025-07-28
3 محافظات جديدة تعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس
07:40 | 2025-06-04
طقس
العراق
اب
ايلول
المنطقة الشمالية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السليمانية
صلاح الدين
الديوانية
صلاح الدي
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار بالأسواق المحلية
اقتصاد
31.62%
09:36 | 2025-08-23
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار بالأسواق المحلية
09:36 | 2025-08-23
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
30.69%
03:45 | 2025-08-23
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:45 | 2025-08-23
مساع لنقل قضية احداث السليمانية الى بغداد
سياسة
19.86%
03:09 | 2025-08-23
مساع لنقل قضية احداث السليمانية الى بغداد
03:09 | 2025-08-23
أسعار الدولار تعاود الانخفاض في العراق اليوم
اقتصاد
17.83%
03:53 | 2025-08-24
أسعار الدولار تعاود الانخفاض في العراق اليوم
03:53 | 2025-08-24
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-24
ناس وناس
الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-24
عشرين
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
عشرين
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-23
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
علناً
موعد اقرار قانون الحــ.شد الشعبي - علناً م٤ - الحلقة ١٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-21
علناً
موعد اقرار قانون الحــ.شد الشعبي - علناً م٤ - الحلقة ١٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-21
Celebrity
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
Celebrity
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-24
ناس وناس
الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-24
عشرين
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
عشرين
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-23
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
علناً
موعد اقرار قانون الحــ.شد الشعبي - علناً م٤ - الحلقة ١٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-21
علناً
موعد اقرار قانون الحــ.شد الشعبي - علناً م٤ - الحلقة ١٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-21
Celebrity
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
Celebrity
الرادود حسن الطالقاني - Celebrity م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-21
اخترنا لك
الحرارة من 41-49 مئوية.. زائر مزعج يعود مجددا
02:35 | 2025-08-22
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
18:28 | 2025-08-21
خارطة الطقس.. الدرجات الثلاثينية تظهر على قائمة حرارة العراق بعد غياب
01:51 | 2025-08-21
قائمة بحرارة كل محافظة.. يومان ساخنان يقتحمان ما تبقى من "اب المعتدل"
02:34 | 2025-08-20
الطقس حتى نهاية الاسبوع.. الحرارة تتراجع وتمنح العراق "شهر آب رحيم"
02:32 | 2025-08-18
طقس العراق.. رياح شمالية "تكسر جبروت" حرارة آب حتى نهايته
01:28 | 2025-08-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.