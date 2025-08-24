طقس يوم غد الاثنين.. محافظات أربعينية وواحدة تلامس الـ50

وقالت الهيئة في بيان لها، إن "غداً الإثنين سيكون الطقس صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط خلال النهار في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية مُسببة تصاعد الغبار، درجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد، مدى الرؤية (8-6) كم وفي الغبار (3-5) كم".وأضافت، أن "درجة الحرارة العظمى ليوم غدٍ الإثنين في جميع محافظات ، كالتالي: ودهوك 41، وأربيل 42، 44، وديالى وصلاح الدين وكربلاء 45، وبابل 46، الأشرف والمثنى 47، واسط والديوانية وميسان وذي قار 48، 49".وأشارت إلى، أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس صحواً، الرياح تهب من الاتجاه الشمالي الغربي بسرعة خفيفة إلى معتدلة تتراوح من (10-20) كم/س، تنشط أحياناً في مدن وسط البلاد وجنوب نينوى مُسببة إثارة لموجات غبار خفيف إلى متوسطة الشدة، كما تشهد فترات من السكون والتقلبات الموضعية في اتجاه الرياح، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مدى الرؤية (8-10) كم في معظم المناطق وفي الغبار (5-7) كم".وبينت الهيئة، أن "الأربعاء القادم سيكون الطقس صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في المنطقتين الوسطى والجنوبية، تنشط على فترات خلال النهار في الأقسام الشرقية منهما، ومتغيرة الاتجاه (5-10) كم/س في المنطقة الشمالية، درجات الحرارة تنخفض قليلاً على العموم، مدى الرؤية (6-8) كم وفي الغبار (3-5) كم ".ولفتت إلى، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط على فترات خلال النهار في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية مُسببة تصاعد غبار في بعض الأماكن، درجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد، مدى الرؤية (6-8) كم وفي الغبار (3-5) كم".