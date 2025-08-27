صيف العراق يتلقى "صفعة" من هواء أوروبي.. والدرجات الثلاثينية تظهر على الخارطة

وبحسب خرائط الطقس، فإنه من المتوقع أن تتراجع الموجة الحارة المسيطرة منذ فترة طويلة وانخفاض الحرارة بشكل واضح خصوصاً بالمدن الغربية حيث ستسجل درجات اقل من 33 مئوية لأول مرة منذ بداية الصيف، فيما يمثل هذا الانخفاض إشارة قوية على بداية تراجع سطوة الصيف اللاهب.وتسيطر الكتلة الهوائية المعتدلة القادمة من غرب القارة الأوربية على أجواء لمدة ثلاث أيام متتالية، وتجلب نسمات ألطف ورطوبة مقبولة، وتنعكس براحة ملموسة حتى بأوقات الظهر والعصر، أما باقي مناطق البلاد الوسطى والشمالية فتكون الحرارة بين بداية ومنتصف الثلاثينات، اما في الجنوب يبقى أدفأ لكنه أهدأ من السابق وتنخفض الحرارة فيه مع نهاية الأسبوع.ويمثل هذا التغير بداية فعلية لانتقال العراق من أجواء الصيف الشديدة نحو أجواء أكثر استقرار واعتدال، ومع استمرار تأثير الكتلة المعتدلة لثلاثة أيام، تكون الملامح الأولى للخريف أوضح، والجميع سيشعر أن الصيف بدأ يودّع أيامه الأخيرة.لكن يشير المختصون، الى ان هذا لا يعني أن البلاد قد لا تتعرض لاحقاً الى ارتفاع جديد بدرجات الحرارة، فالتقلبات الجوية في هذه الفترة طبيعية وممكن ان تعود الموجات الحارة بشكل مؤقت قبل بداية الاستقرار النهائي بموسم الخريف.وتكون الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة بين 32 و34 مئوية في المناطق الغربية، وبين 40 و35 مئوية في الشمالية، و40 و42 في الوسطى، وبين 45 و43 مئوية في الجنوبية.