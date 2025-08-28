حوض مطري يتجه للعراق ولكن!.. خلاصة الطقس وقوائم حرارة الأيام المقبلة

وبحسب تقرير والرصد الزلزالي، فإن الطقس في سيكون اليوم الخميس حار صيفي، معحدوث ارتفاعات بسيطة خلال أيام الجمعة السبت الاحد، قبل ان تنخفض الحرارة قليلا الاثنين.وستكون اعلى درجة حرارة عظمى مسجلة اليوم الخميس 47 مئوية وستسجلها ، اما اقل حرارة عظمى ستكون في ودهوك وتبلغ 41 مئوية، اما يوم غد الجمعة فترتفع اعلى حرارة عظمى في البصرة الى 48 مئوية.ويأتي ذلك نتيجة سيطرة المرتفع الجوي على أجواء العراق والمنطقة رغم اندفاع حوض من جهة شمال ، لكن المرتفع يرفض التزحزح، ويمنع العراق من الاستفادة من الحوض العلوي، الذي ستكون فائدته أوضح على سواحل بلاد التي ستشهد زخات من الامطار فيما تبقى فرص الهطول ضعيفة في شمال العراق.