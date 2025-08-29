الاثنين "أبرد" أيام الأسبوع المقبل.. والصيف يستعد للانسحاب من العراق قبل موعده

وبحسب بيانات الطقس، فإن سيشهد ارتفاع الحرارة عموما خلال يوم غد السبت وبعد غد الاحد ثم تنخفض الحرارة عدة درجات الاثنين والثلاثاء وتعود للارتفاع.ففي ترتفع الحرارة العظمى من 44 اليوم الجمعة الى 45 يوم غد السبت ثم 46 يوم الاحد ثم تنخفض مباشرة 4 درجات الى 42 يوم الاثنين وترتفع الى 43 يوم الثلاثاء وتعود للارتفاع وصولا الى 45 يوم الخميس.وتشير البيانات الى استمرار ضعف الدوامة القطبية حسب التوقعات، مما يؤدي في الفترة القادمة الى انسحاب المنظومة الصيفية المسيطرة على أجواء البلاد قبل الموعد المحدد منتصف الشهر التاسع قد نشهد اعتدال مبكر من يوم 10 بالشهر او قبل ذلك حسب حركة الضغوط وديناميكية الغلاف الجوي.