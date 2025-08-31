وبحسب بيانات وتقارير التنبؤ بالطقس، فإن ارتفاع درجات الحرارة اليوم الاحد سيستمر في أغلب مناطق ، حيث تبقى الأجواء صيفية حارة وأعلى من المعدلات العامة بفارق واضح، وخصوصاً في مناطق الجنوب والفرات الأوسط التي تبقى الأكثر تأثراً بالحرارة العالية.لكن مع بداية شهر أيلول أي يوم غد الاثنين، يبدأ الوضع الجوي بالتغير نتيجة اندفاع كتلة هوائية معتدلة قادمة من جهة الغرب، وتعمل هذه الكتلة على كسر موجة الحر وترجع درجات الحرارة إلى مستويات أدنى من المعتاد، ويظهر تأثيرها بشكل أوضح في المناطق الوسطى والغربية والشمالية.من المتوقع ان يستمر الانخفاض لثلاثة أيام متتابعة فقط، حيث تسجل الحرارة قيماً أقل من المعدلات العامة بمقدار يتراوح بين درجتين إلى أربع درجات، وتمثل هذه التقلبات جزء طبيعي من المرحلة الانتقالية بين فصول السنة.ويقول احد المختصين بالتنبؤ الجوي ان المؤشرات الايجابية التي بدأت تظهر الان بشكل نسبي وتدريجي تدل على موسم امطار ضعيف في أوربا و موسم قوي في أوربا وهذا مهم جدا للطقس العراق من حيث الأمطار والنزولات القطبية.يتطابق هذا الرأي مع مختص اخر، يقول ان اقتراب التيار النفاث من شمال غرب البلاد بشكل مبكر يوم ١٠ أيلول يعد إشارة جيدة لموسم الأمطار القادم، بل يقسم في رأي اخر ان الموسم المقبل ممطر وستشهد مدن البلاد امطارا غزيرة وبكثرة.