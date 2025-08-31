الصفحة الرئيسية
طقس العراق: صيف اعتيادي في آخر أيامه.. وإشارات لـ"موسم ممطر غير معتاد"
أخبار الطقس
2025-08-31 | 01:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
857 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
تشير خرائط الطقس، الى اعتدال الأجواء لـ3 أيام متتالية ابتداء من يوم غد الاثنين ولغاية الأربعاء، حيث تسجل
بغداد
غدا الاثنين حرارة عظمى اقل من 40 مئوية، فيما تعود الحرارة للارتفاع نسبيا بين يومي الأربعاء والجمعة، قبل ان تستقر الأجواء اللطيفة مع حلول شهر أيلول، اما المؤشرات المطرية فتشير الى
شتاء
"غير اعتيادي" هذه المرة.
وبحسب بيانات وتقارير التنبؤ بالطقس، فإن ارتفاع درجات الحرارة اليوم الاحد سيستمر في أغلب مناطق
العراق
، حيث تبقى الأجواء صيفية حارة وأعلى من المعدلات العامة بفارق واضح، وخصوصاً في مناطق الجنوب والفرات الأوسط التي تبقى الأكثر تأثراً بالحرارة العالية.
لكن مع بداية شهر أيلول أي يوم غد الاثنين، يبدأ الوضع الجوي بالتغير نتيجة اندفاع كتلة هوائية معتدلة قادمة من جهة الغرب، وتعمل هذه الكتلة على كسر موجة الحر وترجع درجات الحرارة إلى مستويات أدنى من المعتاد، ويظهر تأثيرها بشكل أوضح في المناطق الوسطى والغربية والشمالية.
من المتوقع ان يستمر الانخفاض لثلاثة أيام متتابعة فقط، حيث تسجل الحرارة قيماً أقل من المعدلات العامة بمقدار يتراوح بين درجتين إلى أربع درجات، وتمثل هذه التقلبات جزء طبيعي من المرحلة الانتقالية بين فصول السنة.
ويقول احد المختصين بالتنبؤ الجوي ان المؤشرات الايجابية التي بدأت تظهر الان بشكل نسبي وتدريجي تدل على موسم امطار ضعيف في
شمال غرب
أوربا و موسم قوي في
جنوب شرق
أوربا وهذا مهم جدا للطقس العراق من حيث الأمطار والنزولات القطبية.
يتطابق هذا الرأي مع مختص اخر، يقول ان اقتراب التيار النفاث من شمال غرب البلاد بشكل مبكر يوم ١٠ أيلول يعد إشارة جيدة لموسم الأمطار القادم، بل يقسم في رأي اخر ان الموسم المقبل ممطر وستشهد مدن البلاد امطارا غزيرة وبكثرة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
طقس العراق
الانواء الجوية
السومرية نيوز
الفرات الأوسط
سومرية نيوز
السومرية
شمال غرب
جنوب شرق
العراق
الفرات
+A
-A
