خرائط الطقس تبشّر العراق بموعد أول منخفض جوي خريفي

وبحسب بيانات التنبؤ بالطقس، فإن هناك اشارات لأول منخفض جوي خريفي سيطرق ابواب المنطقة ويغير مسار الطقس بانخفاض واضح بدرجات الحرارة خلال نهاية الاسبوع الثاني من أيلول.حيث يؤثر اول منخفض جوي خريفي مع بداية الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، ويترافق مع اندفاع كتلة هوائية معتدلة وباردة نسبياً تكسر شدة حر ايلول.ويتحرك المنخفض من الغرب ويمتد تأثيره باتجاه الشمال والغرب بداية، ثم يصل تدريجياً لمناطق الوسط والجنوب، مما يتسبب بانخفاض كبير بدرجات الحرارة مع اجواء اكثر اعتدالا من الايام الماضية.ويعتبر هذا التغيير ر نقطة بداية فعلية لتحول الاجواء من صيف حار ومزعج الى لمسات خريفية مميزة، وسيكون لها دور بتهيئة المناخ لقدوم موسم الخريف.وعموما تتميز الكتلة الهوائية القادمة بانها لن تتسبب بتبريد الأجواء فحسب، بل بتقليل التقلبات الحادة ويكون الطقس اكثر هدوءا مقارنة مع حرارة لصيف القاسية.