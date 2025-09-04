خرائط الطقس تتفق على "موسم خيالي" في العراق.. أمطار تحدث لأول مرة منذ سنوات

وتتفق نماذج التنبؤ بالطقس المختلفة، على ان الموسم الشتوي سيكون زاخرا بالامطار في والمنطقة، فيما من المتوقع ان تشهد منابع نهري والفرات خلال أسبوعين اول زخات مطرية بكميات جيدة ستسهم برفع مناسيب المياه.وبحسب نماذج الطقس، فإنه خلال الاسبوعين القادمين من المتوقع ان تشهد المناطق التي تنبع منهما نهري دجلة والفرات في تساقط امطار غزيرة الى غزيرة جداً نتيجة تأثر تلك الاقسام بمنخفض جوي عالي الفعالية ويعتبر الاول من نوعه خلال هذا الموسم مما سوف يساهم في تغذية النهرين بكميات جيدة من المياه.ومن المتوقع أيضا ان تتأثر المناطق الشمالية بهذا المنخفض ولكن لغاية الان الامر ليس حتميا بالنسبة لمناطق شمال العراق.اما النموذج المناخي العالمي CFSv2 التابع لوكالة يشير إلى ان بداية فصل قد تشهد أمطاراً وفيرة على العراق اعتباراً من شهر فصعوداً، فيما تُعد هذه التوقعات بمثابة استشعار مبكر يعتمد على حركة المنخفضات الجوية والكتل الرطبة.ويقول احد المختصين بقراءة خرائط الطقس ان ما ترسمه الخرائط بشأن الامطار في العراق "خيالي" ولأول مرة منذ سنوات عديدة، وسيكون الموسم القادم اكثر انتظام وافضل بكثير من المواسم السابقة.