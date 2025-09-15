الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540609-638935129347761212.png
حان موعد تغيير الملابس.. اخر 3 أيام دافئة في العراق والدرجات الاربعينية ستختفي تماما
أخبار الطقس
2025-09-15 | 02:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,100 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
يبدو أن
العراق
يعيش اخر 3 أيام اربعينية الحرارة، حيث من المتوقع ان ترتفع درجات الحرارة غدا الثلاثاء والأربعاء وصولا الى الجمعة، قبل ان تنهار حوالي 5 درجات دفعة واحدة، للايام الـ10 الأخيرة لشهر أيلول وهو ما يشير الى توديع نهائي ربما للدرجات الاربعينية العظمى.
وبحسب خرائط الطقس، تشهد مناطق
العراق
خلال يومي الثلاثاء والأربعاء ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة، وتقلبات في حركة الرياح الجنوبية الشرقية على أن تتأثر ابتداءً من يوم 20 أيلول بالكتلة الهوائية الأكثر اعتدالًا، والتي ستسيطر على الأجواء بشكل كامل.
وتشير بيانات التنبؤ بالطقس الى انخفاض كبير بدرجات الحرارة بطبقات الجو العليا ينعكس على أجواء العراق بانخفاض واضح بدرجات الحرارة لتكون الأجواء خريفية بامتياز مع بداية الاعتدال الخريفي ، حيث تنزل كتلة هوائية معتدلة وباردة نسبياً قادمة من جهة
تركيا
وبلاد
الشام
باتجاه أجواء العراق خلال الأيام المقبلة خصوصاً الثلث الأخير من هذا الشهر، حيث تتسبب بانخفاض واضح وملموس بدرجات الحرارة بعد فترة طويلة من الحر الشديد.
الخرائط المناخية تبين ان التراجع بالحرارة يكون بارزا بشكل أكبر في مناطق الشمال والوسط، مع امتداد التأثير نحو الجنوب لكن بدرجة أقل، وترافق الكتلة هبات رياح نشطة تساهم بزيادة الاحساس بالانتعاش وراحة الأجواء.
يبدأ وضوح هذا التغيير خلال ساعات الليل والفجر، حيث تتحول الأجواء من خانقة الى أقرب للاعتدال، وهذا يعتبر إشارة مبكرة على بداية تحول الطقس من صيف طويل وقاس الى أجواء خريفية ألطف وأكثر راحة.
ويؤكد المختصون على ضرورة الاستعداد لتغيير أنواع الملابس وارتداء ملابس مناسبة خلال الفجر والصباح لأن الفرق بدرجات الحرارة سيكون محسوسا بشكل كبير.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
محافظة جديدة تعطل الدوام الرسمي 3 أيام بمناسبة الزيارة الأربعينية
05:15 | 2025-08-10
الشرطة على موعد مع التغيير: انتخابات حاسمة اليوم لتشكيل هيئة إدارية جديدة
02:48 | 2025-08-05
مجلس الوزراء يصوت على تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل بمناسبة الأربعينية
07:46 | 2025-08-10
الاربعينية تسيطر على عموم العراق والغبار لا يزال مرافقا للتقلبات المناخية
02:24 | 2025-08-19
طقس العراق
الانواء الجوية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
العراق
تركيا
الشام
العظم
اللي
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عطلة 9 أيام في العراق
محليات
46.35%
11:38 | 2025-09-14
عطلة 9 أيام في العراق
11:38 | 2025-09-14
النزيف مستمر.. سعر جديد للدولار في بغداد
اقتصاد
23.72%
09:16 | 2025-09-13
النزيف مستمر.. سعر جديد للدولار في بغداد
09:16 | 2025-09-13
بعد سلسلة تراجعات.. الدولار يقفز في الأسواق العراقية
اقتصاد
16.94%
09:41 | 2025-09-14
بعد سلسلة تراجعات.. الدولار يقفز في الأسواق العراقية
09:41 | 2025-09-14
للراغبين بالتعيينات من هذه الفئة.. املأوا الاستمارة
محليات
12.99%
10:04 | 2025-09-14
للراغبين بالتعيينات من هذه الفئة.. املأوا الاستمارة
10:04 | 2025-09-14
كتلة "هواء بحري" تحرر العراق من قبضة المرتفع الحار.. وأيام مريحة لحين سقوط المطر
02:06 | 2025-09-10
موسم اعتدال عراقي و6 محافظات تسجل الحرارة الثلاثينية
02:21 | 2025-09-09
خرائط الطقس تتفق على "موسم خيالي" في العراق.. أمطار تحدث لأول مرة منذ سنوات
02:20 | 2025-09-04
خرائط الطقس تبشّر العراق بموعد أول منخفض جوي خريفي
03:07 | 2025-09-03
درجة ثلاثينية عظمى في العراق "لأول مرة منذ اشهر".. الخريف يبدأ اعماله
02:33 | 2025-09-01
طقس العراق: صيف اعتيادي في آخر أيامه.. وإشارات لـ"موسم ممطر غير معتاد"
01:44 | 2025-08-31
