حان موعد تغيير الملابس.. اخر 3 أيام دافئة في العراق والدرجات الاربعينية ستختفي تماما

وبحسب خرائط الطقس، تشهد مناطق خلال يومي الثلاثاء والأربعاء ارتفاعًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة، وتقلبات في حركة الرياح الجنوبية الشرقية على أن تتأثر ابتداءً من يوم 20 أيلول بالكتلة الهوائية الأكثر اعتدالًا، والتي ستسيطر على الأجواء بشكل كامل.وتشير بيانات التنبؤ بالطقس الى انخفاض كبير بدرجات الحرارة بطبقات الجو العليا ينعكس على أجواء العراق بانخفاض واضح بدرجات الحرارة لتكون الأجواء خريفية بامتياز مع بداية الاعتدال الخريفي ، حيث تنزل كتلة هوائية معتدلة وباردة نسبياً قادمة من جهة وبلاد باتجاه أجواء العراق خلال الأيام المقبلة خصوصاً الثلث الأخير من هذا الشهر، حيث تتسبب بانخفاض واضح وملموس بدرجات الحرارة بعد فترة طويلة من الحر الشديد.الخرائط المناخية تبين ان التراجع بالحرارة يكون بارزا بشكل أكبر في مناطق الشمال والوسط، مع امتداد التأثير نحو الجنوب لكن بدرجة أقل، وترافق الكتلة هبات رياح نشطة تساهم بزيادة الاحساس بالانتعاش وراحة الأجواء.يبدأ وضوح هذا التغيير خلال ساعات الليل والفجر، حيث تتحول الأجواء من خانقة الى أقرب للاعتدال، وهذا يعتبر إشارة مبكرة على بداية تحول الطقس من صيف طويل وقاس الى أجواء خريفية ألطف وأكثر راحة.ويؤكد المختصون على ضرورة الاستعداد لتغيير أنواع الملابس وارتداء ملابس مناسبة خلال الفجر والصباح لأن الفرق بدرجات الحرارة سيكون محسوسا بشكل كبير.