درجات حرارة الليل ستكون "سبلت".. أكتوبر يقتحم العراق قبل انتهاء سبتمبر

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الهيبة الرد
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ضربة أمريكية تستهدف "عصابة مخدرات" فنزويلية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540718-638935984573844382.jpeg
درجات حرارة الليل ستكون "سبلت".. أكتوبر يقتحم العراق قبل انتهاء سبتمبر
أخبار الطقس
2025-09-16 | 01:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,890 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
تترقب مناطق
العراق
كافة، استقبال كتلة هوائية خريفية ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري أي بعد حوالي 3 أيام من الان، ليكون يوم السبت المقبل جزءا من أجواء أكتوبر بينما لا نزال في سبتمبر.
وبحسب المختصين، فإن الكتلة الهوائية الخريفية ستؤثر على أجواء
العراق
في نهاية الأسبوع الجاري وتهبط ودرجات الحرارة الليلية لما دون الـ°20 شمال وغرب البلاد، وتسجل 16 مئوية وهي درجة اقل من ادنى درجة حرارة قد يوفرها جهاز التكييف "السبلت".
ومن المتوقع ان يكون هذا أكبر تغيير حراري منذ أشهر اذ ستنزلق كتلة هوائية أقل حرارة من
جنوب شرق
القارة الأوروببة نحوه وفيما يخص درجات الحرارة في النهار فستتراوح في نطاق 30 الى 33 مئوية في شمال وغرب وشمال وسط البلاد وتكون أقل بعدة درجات في المناطق الجبلية.
وفي
بغداد
تتراوح درجات الحرارة بين 35 و37 مئوية، اما في الجنوب تكون أعلى ولكن تنخفض عن نطاق الأربعينيات أخيرًا ، كما أن بعض الناس قد يلجأون إلى ارتداء ملابس بأكمام طويلة ليلاً في شمال وغرب البلاد، علمًا أن الأجواء ستكون شبيهة بالأجواء السائدة بمنتصف أكتوبر/تشرين الأول.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الحرارة تتجاوز نصف درجة الغليان وهذا موعد انتهاء "جمرة القيظ" الحالية
02:15 | 2025-07-27
العراق الأول عالميا في اعلى درجات حرارة (جدول)
03:56 | 2025-08-01
العراق يتسيد العالم في اعلى درجات حرارة
02:52 | 2025-07-27
بالجدول.. العراق يتسيد العالم في اعلى درجات حرارة
05:47 | 2025-07-12
طقس العراق
الانواء الجوية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
جنوب شرق
العراق
غرب ال
بغداد
اللي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عطلة 9 أيام في العراق
محليات
47.91%
11:38 | 2025-09-14
عطلة 9 أيام في العراق
11:38 | 2025-09-14
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
محليات
18.99%
04:55 | 2025-09-16
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
04:55 | 2025-09-16
بعد سلسلة تراجعات.. الدولار يقفز في الأسواق العراقية
اقتصاد
18.89%
09:41 | 2025-09-14
بعد سلسلة تراجعات.. الدولار يقفز في الأسواق العراقية
09:41 | 2025-09-14
للراغبين بالتعيينات من هذه الفئة.. املأوا الاستمارة
محليات
14.21%
10:04 | 2025-09-14
للراغبين بالتعيينات من هذه الفئة.. املأوا الاستمارة
10:04 | 2025-09-14
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-16
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-16
من الأخير
قمة الدوحة.. حلفاء أمريكا يرصفون أحجار البيانات الغاضبة - من الأخير م٢ - حلقة ٦٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-15
من الأخير
قمة الدوحة.. حلفاء أمريكا يرصفون أحجار البيانات الغاضبة - من الأخير م٢ - حلقة ٦٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-15
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-15
Live Talk
قوة الإرادة .. كيف يتحول الفشل إلى إنجاز - Live Talk - الحلقة ١١٧ | 2025
10:30 | 2025-09-15
Live Talk
قوة الإرادة .. كيف يتحول الفشل إلى إنجاز - Live Talk - الحلقة ١١٧ | 2025
10:30 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
خط أحمر
قطعة ارض تجعل احمد ينهي حياة زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٩ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-14
خط أحمر
قطعة ارض تجعل احمد ينهي حياة زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٩ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-14
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-16
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-16
من الأخير
قمة الدوحة.. حلفاء أمريكا يرصفون أحجار البيانات الغاضبة - من الأخير م٢ - حلقة ٦٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-15
من الأخير
قمة الدوحة.. حلفاء أمريكا يرصفون أحجار البيانات الغاضبة - من الأخير م٢ - حلقة ٦٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-15
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-15
Live Talk
قوة الإرادة .. كيف يتحول الفشل إلى إنجاز - Live Talk - الحلقة ١١٧ | 2025
10:30 | 2025-09-15
Live Talk
قوة الإرادة .. كيف يتحول الفشل إلى إنجاز - Live Talk - الحلقة ١١٧ | 2025
10:30 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش؟ 15-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-15
خط أحمر
قطعة ارض تجعل احمد ينهي حياة زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٩ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-14
خط أحمر
قطعة ارض تجعل احمد ينهي حياة زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٩ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-14
اخترنا لك
حان موعد تغيير الملابس.. اخر 3 أيام دافئة في العراق والدرجات الاربعينية ستختفي تماما
02:01 | 2025-09-15
كتلة "هواء بحري" تحرر العراق من قبضة المرتفع الحار.. وأيام مريحة لحين سقوط المطر
02:06 | 2025-09-10
موسم اعتدال عراقي و6 محافظات تسجل الحرارة الثلاثينية
02:21 | 2025-09-09
خرائط الطقس تتفق على "موسم خيالي" في العراق.. أمطار تحدث لأول مرة منذ سنوات
02:20 | 2025-09-04
خرائط الطقس تبشّر العراق بموعد أول منخفض جوي خريفي
03:07 | 2025-09-03
درجة ثلاثينية عظمى في العراق "لأول مرة منذ اشهر".. الخريف يبدأ اعماله
02:33 | 2025-09-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.