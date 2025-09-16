درجات حرارة الليل ستكون "سبلت".. أكتوبر يقتحم العراق قبل انتهاء سبتمبر



وبحسب المختصين، فإن الكتلة الهوائية الخريفية ستؤثر على أجواء في نهاية الأسبوع الجاري وتهبط ودرجات الحرارة الليلية لما دون الـ°20 شمال وغرب البلاد، وتسجل 16 مئوية وهي درجة اقل من ادنى درجة حرارة قد يوفرها جهاز التكييف "السبلت".

ومن المتوقع ان يكون هذا أكبر تغيير حراري منذ أشهر اذ ستنزلق كتلة هوائية أقل حرارة من القارة الأوروببة نحوه وفيما يخص درجات الحرارة في النهار فستتراوح في نطاق 30 الى 33 مئوية في شمال وغرب وشمال وسط البلاد وتكون أقل بعدة درجات في المناطق الجبلية.



وفي تتراوح درجات الحرارة بين 35 و37 مئوية، اما في الجنوب تكون أعلى ولكن تنخفض عن نطاق الأربعينيات أخيرًا ، كما أن بعض الناس قد يلجأون إلى ارتداء ملابس بأكمام طويلة ليلاً في شمال وغرب البلاد، علمًا أن الأجواء ستكون شبيهة بالأجواء السائدة بمنتصف أكتوبر/تشرين الأول.



