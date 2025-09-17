انقلاب "سيصدّع" الاحياء.. تصاعد حراري ثم هبوط بارد مفاجئ في العراق خلال ساعات

وبحسب بيانات الطقس فإن حالياً تحت تأثير كتلة هوائية دافئة اندفعت بفعل نشاط الرياح الجنوبية الشرقية، وسترفع الحرارة بشكل ملحوظ خلال اليومين القادمين حتى انتهاء الاسبوع، وهي حالة معروفة علمياً لأن أي منخفض جوي عادةً يسبقه اندفاع دافئ بالطبقات السطحية.وخلال اليومين القادمين، من المتوقع أن ترتفع الحرارة بالوسط للـ43 درجة مئوية وبالمناطق الجنوبية أكثر من هذا المستوى، ويعتبر هذا الارتفاع فوق المعدل العام لمثل هذه الفترة من السنة، وسببه المباشر انتقال كتلة دافئة وجافة من شبه الجزيرة عبر الرياح الجنوبية الشرقية.لكن سرعان ما ينتهي التأثير الحراري هذا، بسبب منخفض بارد قادم من شمال أوروبا ويتمركز على ، وستنزل معه تيارات هوائية أبرد نحو المنطقة.وسيولد هذا التقدم البارد انقلابا واضح بدرجات الحرارة، بحيث تهبط بشكل سريع، وأحياناً الفارق يصل لعشر درجات أو أكثر خلال 48 ساعة.على سبيل المثال، تشهد العاصمة يوم السبت 20 أيلول انخفاضا بالحرارة للـ33 مئوية بعد ما سجلت حوالي 43 مئوية خلال اليومين السابقين، وهو فرق كبير جداً بالنسبة لبداية الخريف ويعتبر حالة جوية لافتة للنظر، وستشعر المناطق الشمالية بالانخفاض أسرع بسبب قربها من مركز المنخفض، بينما الجنوب تنخفض فيه الحرارة تدريجياً لكنه يتأثر أيضا.لا ينعكس التغير المفاجئ هذا على الأجواء فحسب، وإنما على والزراعة، فمن ناحية صحية، التبدل السريع يرهق جسم الإنسان ويزيد من فرص الإصابة بالرشح ونزلات البرد خصوصاً عند الأطفال وكبار السن، أما زراعياً، المحاصيل الحساسة للتقلب الحراري تحتاج لحماية من الفارق الكبير بين حرارة النهار وبرودة الليل.