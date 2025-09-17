الصفحة الرئيسية
تحديد موعد اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
العراق يتحرك تجاه الامطار
أخبار الطقس
2025-09-17 | 13:30
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت
وزارة الموارد المائية
، اليوم الأربعاء، عن وضع خطة لمعالجة العوائق بنهري دجلة والفرات وتوجيه السيول نحو الأهوار لإنعاشها.
وقال معاون مدير عام المشاريع في الوزارة
غزوان
السهلاني، للوكالة الرسمية تابعته
السومرية نيوز
إن "
وزارة الموارد المائية
والهيئة العامة للتشغيل، وبقية تشكيلات الوزارة الأخرى، جاهزة لاستقبال موسم
الشتاء
"، لافتاً إلى أن "جميع الخزانات والسدود فيها فراغ خزني كبير قابل لاستقبال أي موجات ترد من دول المنبع (تركيا،
سوريا
، إيران)، إذ إن خزان
الموصل
يتمتع بفراغ خزني كبير، وكذلك سد حديثة ومنخفض
الثرثار
، فضلاً عن سدود
دوكان
ودربندخان وحمرين، وبحيرتي الرزازة والحبانية، جميعها تحتوي على فراغات خزنية كبيرة، ما يجعل الوزارة مستعدة لاستقبال أي موجات مطرية وسيول سواء كانت من شمال
العراق
أو من المناطق الشرقية، ويمكن أيضاً توجيهها نحو الأهوار للاستفادة منها بإنعاشها كونها تعاني من قلة كميات المياه".
وأضاف، أن "الوزارة سنوياً لديها استعدادات لموسم الشتاء، حيث تشكل غرف عمل وتوجه مديريات الموارد المائية في جميع المحافظات للاستطلاع على المناطق الضعيفة لتتم إدامتها وصيانتها تحسباً لارتفاع أي منسوب في نهري دجلة والفرات"، مشيراً إلى أن "وزارة الموارد المائية وبتشكيلاتها المختلفة لديها القدرة على الاستيعاب سواء كانت الموجات من داخل العراق أو خارجه".
وأكد السهلاني أن "
الهيئة العامة
للسدود والخزانات معنية بصيانة السدود، ورغم قلة التخصيصات المالية والسيولة إلا أن أعمال الصيانة مستمرة، ولم يُؤشر أي خلل أو موضع ضعف في خزانات وزارة الموارد المائية"، مبيناً أن "هناك سياقاً ثابتاً في الوزارة يتمثل بتشكيل غرفة عمليات في بداية كل موسم شتوي في مركز كل محافظة، تشترك فيها دوائر المحافظة والحكومات المحلية والدفاع المدني والبلديات وجميع تشكيلات وزارة الموارد المائية، لمعالجة أي حالة فيضانية".
وتابع، أن "
غرفة العمليات
تقوم بمتابعة وتبليغ الوزارات حول وجود عوائق في
الأنهار
، مثلاً في دجلة والفرات توجد جسور غاطسة أو سواتر ترابية تقوم بها بعض الوزارات، لكن التنسيق مستمر مع جميع الوزارات في
بغداد
والمحافظات، حيث يتم اتخاذ الإجراءات
الاحترازية
مسبقاً، وإبلاغ الدوائر المعنية برفع أي عائق أو مشيدات أو طرق قد تعيق مجرى المياه في حال حدوث موجات فيضانية، وهذا التنسيق مستمر مع البلديات وأمانة العاصمة والطرق والجسور".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
العراق يتحرك للحد من المغشوش
06:53 | 2025-09-05
العراق يتحرك دوليا لاعادة مهاجرين محتجزين
04:01 | 2025-08-23
04:01 | 2025-08-23
العراق يتحرك لتحديث خطط الطوارئ خشية "الضربة النووية"
09:00 | 2025-06-21
09:00 | 2025-06-21
السيد الصدر يحدد 6 خطوات عاجلة تجاه شحة المياه-عاجل
05:15 | 2025-09-17
05:15 | 2025-09-17
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
محليات
45.63%
04:55 | 2025-09-16
القضاء الأعلى يصدر توضيحاً بشأن جريمة قتل الدكتورة سارة العبودي
04:55 | 2025-09-16
ملف الطبيبة بان يعود للواجهة: الداخلية تتحرك وتشكل لجنة تحقيقية.. ما القصة؟
محليات
23.99%
07:11 | 2025-09-16
محليات
23.99%
07:11 | 2025-09-16
ملف الطبيبة بان يعود للواجهة: الداخلية تتحرك وتشكل لجنة تحقيقية.. ما القصة؟
07:11 | 2025-09-16
انخفاض أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
17.38%
04:02 | 2025-09-16
انخفاض أسعار الدولار في العراق
04:02 | 2025-09-16
مكتب السيد السيستاني يكذب صحة بيان نسب إليه بشأن الانتخابات
محليات
13%
08:37 | 2025-09-17
مكتب السيد السيستاني يكذب صحة بيان نسب إليه بشأن الانتخابات
08:37 | 2025-09-17
