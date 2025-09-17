Alsumaria Tv
العراق يتحرك تجاه الامطار

أخبار الطقس

2025-09-17 | 13:30
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العراق يتحرك تجاه الامطار
729 شوهد

السومرية نيوز – محلي
أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن وضع خطة لمعالجة العوائق بنهري دجلة والفرات وتوجيه السيول نحو الأهوار لإنعاشها.

وقال معاون مدير عام المشاريع في الوزارة غزوان السهلاني، للوكالة الرسمية تابعته السومرية نيوز إن "وزارة الموارد المائية والهيئة العامة للتشغيل، وبقية تشكيلات الوزارة الأخرى، جاهزة لاستقبال موسم الشتاء"، لافتاً إلى أن "جميع الخزانات والسدود فيها فراغ خزني كبير قابل لاستقبال أي موجات ترد من دول المنبع (تركيا، سوريا، إيران)، إذ إن خزان الموصل يتمتع بفراغ خزني كبير، وكذلك سد حديثة ومنخفض الثرثار، فضلاً عن سدود دوكان ودربندخان وحمرين، وبحيرتي الرزازة والحبانية، جميعها تحتوي على فراغات خزنية كبيرة، ما يجعل الوزارة مستعدة لاستقبال أي موجات مطرية وسيول سواء كانت من شمال العراق أو من المناطق الشرقية، ويمكن أيضاً توجيهها نحو الأهوار للاستفادة منها بإنعاشها كونها تعاني من قلة كميات المياه".
وأضاف، أن "الوزارة سنوياً لديها استعدادات لموسم الشتاء، حيث تشكل غرف عمل وتوجه مديريات الموارد المائية في جميع المحافظات للاستطلاع على المناطق الضعيفة لتتم إدامتها وصيانتها تحسباً لارتفاع أي منسوب في نهري دجلة والفرات"، مشيراً إلى أن "وزارة الموارد المائية وبتشكيلاتها المختلفة لديها القدرة على الاستيعاب سواء كانت الموجات من داخل العراق أو خارجه".
وأكد السهلاني أن "الهيئة العامة للسدود والخزانات معنية بصيانة السدود، ورغم قلة التخصيصات المالية والسيولة إلا أن أعمال الصيانة مستمرة، ولم يُؤشر أي خلل أو موضع ضعف في خزانات وزارة الموارد المائية"، مبيناً أن "هناك سياقاً ثابتاً في الوزارة يتمثل بتشكيل غرفة عمليات في بداية كل موسم شتوي في مركز كل محافظة، تشترك فيها دوائر المحافظة والحكومات المحلية والدفاع المدني والبلديات وجميع تشكيلات وزارة الموارد المائية، لمعالجة أي حالة فيضانية".
وتابع، أن "غرفة العمليات تقوم بمتابعة وتبليغ الوزارات حول وجود عوائق في الأنهار، مثلاً في دجلة والفرات توجد جسور غاطسة أو سواتر ترابية تقوم بها بعض الوزارات، لكن التنسيق مستمر مع جميع الوزارات في بغداد والمحافظات، حيث يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية مسبقاً، وإبلاغ الدوائر المعنية برفع أي عائق أو مشيدات أو طرق قد تعيق مجرى المياه في حال حدوث موجات فيضانية، وهذا التنسيق مستمر مع البلديات وأمانة العاصمة والطرق والجسور".
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
Play
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-17
Play
نشرة ١٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-17
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-17
Play
العراق في دقيقة 17-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-17
Live Talk
Play
Live Talk
من رحم المحن يولد الابطال - Live Talk - الحلقة ١١٩ | 2025
10:30 | 2025-09-17
Play
من رحم المحن يولد الابطال - Live Talk - الحلقة ١١٩ | 2025
10:30 | 2025-09-17
ناس وناس
Play
ناس وناس
الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-17
Play
الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-17
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
بغداد.. مدينة بلا نوم من يطفئ الاضواء - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-16
Play
بغداد.. مدينة بلا نوم من يطفئ الاضواء - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-16
من الأخير
Play
من الأخير
المدنيون.. من أطاح بخيمة تشرين؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٦٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-16
Play
المدنيون.. من أطاح بخيمة تشرين؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٦٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-16
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
Play
طلبات 15-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-15
استديو Noon
Play
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
Play
تحدي العشر ثواني 15-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-15
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15
Play
المصروف البيتي 15-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-15

انقلاب "سيصدّع" الاحياء.. تصاعد حراري ثم هبوط بارد مفاجئ في العراق خلال ساعات
01:51 | 2025-09-17
درجات حرارة الليل ستكون "سبلت".. أكتوبر يقتحم العراق قبل انتهاء سبتمبر
01:45 | 2025-09-16
حان موعد تغيير الملابس.. اخر 3 أيام دافئة في العراق والدرجات الاربعينية ستختفي تماما
02:01 | 2025-09-15
كتلة "هواء بحري" تحرر العراق من قبضة المرتفع الحار.. وأيام مريحة لحين سقوط المطر
02:06 | 2025-09-10
موسم اعتدال عراقي و6 محافظات تسجل الحرارة الثلاثينية
02:21 | 2025-09-09
خرائط الطقس تتفق على "موسم خيالي" في العراق.. أمطار تحدث لأول مرة منذ سنوات
02:20 | 2025-09-04

