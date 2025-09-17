العراق يتحرك تجاه الامطار

وقال معاون مدير عام المشاريع في الوزارة السهلاني، للوكالة الرسمية تابعته إن " والهيئة العامة للتشغيل، وبقية تشكيلات الوزارة الأخرى، جاهزة لاستقبال موسم "، لافتاً إلى أن "جميع الخزانات والسدود فيها فراغ خزني كبير قابل لاستقبال أي موجات ترد من دول المنبع (تركيا، ، إيران)، إذ إن خزان يتمتع بفراغ خزني كبير، وكذلك سد حديثة ومنخفض ، فضلاً عن سدود ودربندخان وحمرين، وبحيرتي الرزازة والحبانية، جميعها تحتوي على فراغات خزنية كبيرة، ما يجعل الوزارة مستعدة لاستقبال أي موجات مطرية وسيول سواء كانت من شمال أو من المناطق الشرقية، ويمكن أيضاً توجيهها نحو الأهوار للاستفادة منها بإنعاشها كونها تعاني من قلة كميات المياه".وأضاف، أن "الوزارة سنوياً لديها استعدادات لموسم الشتاء، حيث تشكل غرف عمل وتوجه مديريات الموارد المائية في جميع المحافظات للاستطلاع على المناطق الضعيفة لتتم إدامتها وصيانتها تحسباً لارتفاع أي منسوب في نهري دجلة والفرات"، مشيراً إلى أن "وزارة الموارد المائية وبتشكيلاتها المختلفة لديها القدرة على الاستيعاب سواء كانت الموجات من داخل العراق أو خارجه".وأكد السهلاني أن " للسدود والخزانات معنية بصيانة السدود، ورغم قلة التخصيصات المالية والسيولة إلا أن أعمال الصيانة مستمرة، ولم يُؤشر أي خلل أو موضع ضعف في خزانات وزارة الموارد المائية"، مبيناً أن "هناك سياقاً ثابتاً في الوزارة يتمثل بتشكيل غرفة عمليات في بداية كل موسم شتوي في مركز كل محافظة، تشترك فيها دوائر المحافظة والحكومات المحلية والدفاع المدني والبلديات وجميع تشكيلات وزارة الموارد المائية، لمعالجة أي حالة فيضانية".وتابع، أن " تقوم بمتابعة وتبليغ الوزارات حول وجود عوائق في ، مثلاً في دجلة والفرات توجد جسور غاطسة أو سواتر ترابية تقوم بها بعض الوزارات، لكن التنسيق مستمر مع جميع الوزارات في والمحافظات، حيث يتم اتخاذ الإجراءات مسبقاً، وإبلاغ الدوائر المعنية برفع أي عائق أو مشيدات أو طرق قد تعيق مجرى المياه في حال حدوث موجات فيضانية، وهذا التنسيق مستمر مع البلديات وأمانة العاصمة والطرق والجسور".