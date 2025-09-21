الصيف يعود لفرض سيطرته على أجواء العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "يوم غد الاثنين سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في ".وأضافت أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الاثنين في جميع محافظات كالتالي: 29، دهوك وأربيل ونينوى والأنبار 34، وكركوك وصلاح الدين وبابل وديالى 35، وواسط 36، الأشرف 37، والمثنى 38، 39، 40، والبصرة 42".وتابعت الهيئة، أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى".وأشارت الهيئة إلى أن "الأربعاء القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في ، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية".ولفتت الهيئة الى أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق العراق".