اطفئوا التبريد هذه الليلة.. أسبوع متقلب ينتهي بأمطار وعودة الحرارة

وبحسب خرائط الطقس، فإن موجة باردة تبدأ بالتأثير مع حلول ساعات ليل اليوم الاثنين وفجر الثلاثاء، لتنخفض الحرارة بين 12 الى 16 مئوية، وتبقى هذه البرودة ليومين متتالين فيما يتطلب إطفاء أجهزة التبريد مساء اليوم ومع ساعات فجر غد الثلاثاء، لازدياد حدة تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة، وصولا الى يوم الأربعاء.مع حلول يوم الخميس، ستعود درجات الحرارة للارتفاع نسبيًا، نتيجة توغل كتلة دافئة تؤثر على بلاد والعراق، يرافقها حالة من عدم الاستقرار الجوي نهاية الأسبوع، وفرص أمطار متغيرة قد تشمل وبعض مناطق الشمال.ومع انقضاء هذا الأسبوع الأخير من شهر أيلول، وحلول شهر تشرين الأول ستنتهي التقلبات، وتعاود الحرارة الانخفاض مجدداً، ويزداد بشكل أوضح قبل منتصف الشهر.