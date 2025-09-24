الصفحة الرئيسية
انفجار قرب السفارة الإسرائيلية وسط أوسلو
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
الكتلة الباردة تغادر العراق والدفء يعود مؤقتًا.. ماذا عن شكل الموسم المطري?
أخبار الطقس
2025-09-24 | 01:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,023 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
يزول تأثير الكتلة الباردة التي سيطرت على أجواء
العراق
خلال الأيام القليلة الماضية حيث تعود درجات الحرارة للارتفاع بشكل نسبي، فيما يكون هناك فارق بين دفء في النهار، واجواء باردة في الليل والفجر، وذلك حتى منتصف الأسبوع المقبل وتعود حينها الحرارة للانخفاض نسبيًا، فيما تشير تنبؤات الطقس المبكرة الى ان الحالات المطرية ستكون ضعيفة نوعا ما خلال شهر تشرين الأول المقبل وتتحسن قليلا في تشرين الثاني، لكن عموما تكون اقل من المعدل، قبل ان تتحسن بشكل اكبر مع حلول
الشتاء
وفي شهر كانون الأول.
وبحسب خرائط الطقس، فإنه بعد عدة ايام من تأثير كتلة هوائية باردة ودورها الواضح بخفض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، تعود الأجواء هذين اليومين الى مسارها الطبيعي تدريجياً، حيث بدأت الكتلة تضعف وتزول، لتعاود درجات الحرارة بالارتفاع بشكل ملحوظ مقارنة بالايام الماضية.
لكن ارتفاع الحرارة لا يعني عودة الأجواء الحارة الخانقة، بل ان تكون الدرجات تدور حول معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة، حيث تكون الأجواء خريفية، معتدلة، تعكس طبيعة الموسم الانتقالي بين الصيف والشتاء.
وتشير التوقعات الى ان درجات الحرارة تتراوح بين 28 درجة مئوية بمناطق الشمال وبعض اجزاء من الغرب اما الوسط ستكون ثلاثينية، وتصل لحدود 40 درجة مئوية بمناطق الجنوب، فيما تتواصل الاجواء الخريفية المائلة للبرودة خلال ساعات الفجر واولى ساعات الصباح الباكر للايام الثلاثة المقبلة لتسجل درجات الحرارة الصغرى عند اوائل العشرينيات في معظم مدن
العراق
وتنخفض الى مادون الـ20 مئوية في شمال البلاد مع بقاء الاجواء معتدلة الى حارة نسبيا خلال ساعات الظهيرة.
وفيما يتعلق بالامطار، فإن المعطيات تشير الى استمرار نشاط ظاهرة اللانينيا وذلك بتسجيل انخفاض ملحوظ في درجة حرارة سطح البحر وسط
المحيط الهادئ
خلال اشهر الخريف القادمة تشرين مما ينجم عن ذلك تعزيز نشاط ووجود المرتفع العلوي الشبه المداري فوق البلاد والمنطقة العربية لتزداد فرص الاستقرار الجوي.
كما ان هنالك ظواهر مناخية اخرى تدعم ضعف الموسم المطري خلال فصل الخريف كظاهرة تذبذب
المحيط الهندي
التي متوقع ان تستمر بالطور السالب خلال الفترة المقبلة مما ينجم عنها ضعف الكتل الرطبة وضعف نشاط المنخفضات الحرارية السطحية الخاصة بالجزيرة العربية يضاف اليها ظاهرة معامل تذبذب القطبي الذي سوف ياخذ دور الايجابي او الحياد مما يقلل فرص نزول المنخفضات القطبية نحو البلاد والمنطقة خلال فصل الخريف.
وفقا لذلك، فإنه من المتوقع ان يتأخر بدء موسم الامطار فعلياً خلال فصل الخريف حتى اواخر الشهر المقبل، كما ستكون معدلات الامطار اقل من المعدل السنوي في كافة مدن العراق خلال شهري تشرين الاول وتشرين الثاني مع درجات حرارة حول معدلاتها السنوية الى اعلى بقليل.
ولا يعني هذا انعدام فرص الامطار بل ان هنالك حالات جوية ماطرة وبعضها معتبرة سوف تكون حاضرة خصوصاً خلال شهر تشرين الثاني لكن التركيز سيكون على ارتفاع فرص الاستقرار الجوي وغياب الامطار ما بين فترة واخرى اكثر مما مضى عند المقارنة بالمواسم المطرية الماضية.
وسيشهد العراق تحسنا كبيرا في فرص الامطار بشكل جذري وملحوظ خلال شهر كانون الاول وفصل
الشتاء
عموما بسبب تحسن الاطوار التي سوف تسلكها الظواهر المناخية لينعكس اثرها الايجابي على البلاد والمنطقة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
