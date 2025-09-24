الكتلة الباردة تغادر العراق والدفء يعود مؤقتًا.. ماذا عن شكل الموسم المطري؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
انفجار قرب السفارة الإسرائيلية وسط أوسلو
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الكتلة الباردة تغادر العراق والدفء يعود مؤقتًا.. ماذا عن شكل الموسم المطري؟

أخبار الطقس

2025-09-24 | 01:50
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الكتلة الباردة تغادر العراق والدفء يعود مؤقتًا.. ماذا عن شكل الموسم المطري؟
1,023 شوهد

السومرية نيوز-محليات

يزول تأثير الكتلة الباردة التي سيطرت على أجواء العراق خلال الأيام القليلة الماضية حيث تعود درجات الحرارة للارتفاع بشكل نسبي، فيما يكون هناك فارق بين دفء في النهار، واجواء باردة في الليل والفجر، وذلك حتى منتصف الأسبوع المقبل وتعود حينها الحرارة للانخفاض نسبيًا، فيما تشير تنبؤات الطقس المبكرة الى ان الحالات المطرية ستكون ضعيفة نوعا ما خلال شهر تشرين الأول المقبل وتتحسن قليلا في تشرين الثاني، لكن عموما تكون اقل من المعدل، قبل ان تتحسن بشكل اكبر مع حلول الشتاء وفي شهر كانون الأول.



وبحسب خرائط الطقس، فإنه بعد عدة ايام من تأثير كتلة هوائية باردة ودورها الواضح بخفض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، تعود الأجواء هذين اليومين الى مسارها الطبيعي تدريجياً، حيث بدأت الكتلة تضعف وتزول، لتعاود درجات الحرارة بالارتفاع بشكل ملحوظ مقارنة بالايام الماضية.

لكن ارتفاع الحرارة لا يعني عودة الأجواء الحارة الخانقة، بل ان تكون الدرجات تدور حول معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة، حيث تكون الأجواء خريفية، معتدلة، تعكس طبيعة الموسم الانتقالي بين الصيف والشتاء.

وتشير التوقعات الى ان درجات الحرارة تتراوح بين 28 درجة مئوية بمناطق الشمال وبعض اجزاء من الغرب اما الوسط ستكون ثلاثينية، وتصل لحدود 40 درجة مئوية بمناطق الجنوب، فيما تتواصل الاجواء الخريفية المائلة للبرودة خلال ساعات الفجر واولى ساعات الصباح الباكر للايام الثلاثة المقبلة لتسجل درجات الحرارة الصغرى عند اوائل العشرينيات في معظم مدن العراق وتنخفض الى مادون الـ20 مئوية في شمال البلاد مع بقاء الاجواء معتدلة الى حارة نسبيا خلال ساعات الظهيرة.

وفيما يتعلق بالامطار، فإن المعطيات تشير الى استمرار نشاط ظاهرة اللانينيا وذلك بتسجيل انخفاض ملحوظ في درجة حرارة سطح البحر وسط المحيط الهادئ خلال اشهر الخريف القادمة تشرين مما ينجم عن ذلك تعزيز نشاط ووجود المرتفع العلوي الشبه المداري فوق البلاد والمنطقة العربية لتزداد فرص الاستقرار الجوي.

كما ان هنالك ظواهر مناخية اخرى تدعم ضعف الموسم المطري خلال فصل الخريف كظاهرة تذبذب المحيط الهندي التي متوقع ان تستمر بالطور السالب خلال الفترة المقبلة مما ينجم عنها ضعف الكتل الرطبة وضعف نشاط المنخفضات الحرارية السطحية الخاصة بالجزيرة العربية يضاف اليها ظاهرة معامل تذبذب القطبي الذي سوف ياخذ دور الايجابي او الحياد مما يقلل فرص نزول المنخفضات القطبية نحو البلاد والمنطقة خلال فصل الخريف.

وفقا لذلك، فإنه من المتوقع ان يتأخر بدء موسم الامطار فعلياً خلال فصل الخريف حتى اواخر الشهر المقبل، كما ستكون معدلات الامطار اقل من المعدل السنوي في كافة مدن العراق خلال شهري تشرين الاول وتشرين الثاني مع درجات حرارة حول معدلاتها السنوية الى اعلى بقليل.

ولا يعني هذا انعدام فرص الامطار بل ان هنالك حالات جوية ماطرة وبعضها معتبرة سوف تكون حاضرة خصوصاً خلال شهر تشرين الثاني لكن التركيز سيكون على ارتفاع فرص الاستقرار الجوي وغياب الامطار ما بين فترة واخرى اكثر مما مضى عند المقارنة بالمواسم المطرية الماضية.

وسيشهد العراق تحسنا كبيرا في فرص الامطار بشكل جذري وملحوظ خلال شهر كانون الاول وفصل الشتاء عموما بسبب تحسن الاطوار التي سوف تسلكها الظواهر المناخية لينعكس اثرها الايجابي على البلاد والمنطقة.

>> تابع قناة السومرية على  منصةX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
العلاوي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٢ | 2025
05:00 | 2025-09-24
Play
العلاوي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٢ | 2025
05:00 | 2025-09-24
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
Play
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-23
Play
العراق في دقيقة 23-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-23
Live Talk
Play
Live Talk
ما مستقبل صناعة المحتوى في العراق؟ - Live Talk - الحلقة ١٢٣ | 2025
10:30 | 2025-09-23
Play
ما مستقبل صناعة المحتوى في العراق؟ - Live Talk - الحلقة ١٢٣ | 2025
10:30 | 2025-09-23
ناس وناس
Play
ناس وناس
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-23
Play
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-23
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
Play
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
Play
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
عشرين
Play
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
Play
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
رحال
Play
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Play
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Biotic
Play
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Play
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
العلاوي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٢ | 2025
05:00 | 2025-09-24
Play
العلاوي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٢ | 2025
05:00 | 2025-09-24
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
Play
معامل مغلقة… من المسؤول عن موت الصناعة العراقية؟ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢١ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-23
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-23
Play
العراق في دقيقة 23-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-23
Live Talk
Play
Live Talk
ما مستقبل صناعة المحتوى في العراق؟ - Live Talk - الحلقة ١٢٣ | 2025
10:30 | 2025-09-23
Play
ما مستقبل صناعة المحتوى في العراق؟ - Live Talk - الحلقة ١٢٣ | 2025
10:30 | 2025-09-23
ناس وناس
Play
ناس وناس
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-23
Play
علوة الرشيد بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-23
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
Play
كيف يؤثر التوتر على بشرتك؟ - هنادي وليان - الحلقة ٢ | 2025
15:30 | 2025-09-22
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
Play
عصـ.ابة التسليب في البلديات في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-21
عشرين
Play
عشرين
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
Play
البيت الشيعي حائر في مواصفات رئيس الوزراء المقبل - عشرين م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-20
رحال
Play
رحال
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Play
رجعنه لأيام أجدادنه - رحال م٦ - الحلقة ١٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-20
Biotic
Play
Biotic
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19
Play
علاقة النوم بالصحة العامة للجسم، ما سبب ادمان المسكنات؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-19

اخترنا لك
اطفئوا التبريد هذه الليلة.. أسبوع متقلب ينتهي بأمطار وعودة الحرارة
02:12 | 2025-09-22
الصيف يعود لفرض سيطرته على أجواء العراق
02:42 | 2025-09-21
العراق يتحرك تجاه الامطار
13:30 | 2025-09-17
انقلاب "سيصدّع" الاحياء.. تصاعد حراري ثم هبوط بارد مفاجئ في العراق خلال ساعات
01:51 | 2025-09-17
درجات حرارة الليل ستكون "سبلت".. أكتوبر يقتحم العراق قبل انتهاء سبتمبر
01:45 | 2025-09-16
حان موعد تغيير الملابس.. اخر 3 أيام دافئة في العراق والدرجات الاربعينية ستختفي تماما
02:01 | 2025-09-15

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.