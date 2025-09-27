الحرارة ثلاثينية بجميع المحافظات باستثناء 4.. و3 أيام دافئة تسبق "الهبوط المفاجئ"

وبحسب التوقعات فان الحرارة ستجل ارتفاعا طفيفا خلال الأيام القادمة حتى منتصف الأسبوع، لتشهد الأجواء نزول كتلة هوائية باردة تعمل على انخفاض الحرارة خصوصاً نهاية الأسبوع، يتركز تأثيرها على المناطق الشمالية والغربية ويمتد إلى الوسط، وبشكل أقل على الجنوب.

كذلك متوقع نشاط الرياح الشمالية الغربية من نزولاً باتجاه الجنوب ابتداءً من الاثنين ولغاية الأربعاء، مسببةً موجات غبار قد تكون كثيفة أحياناً على بعض المناطق الجنوبية.

وعموما، تكون الحرارة العظمى اليوم السبت ثلاثينية في جميع المحافظات باستثناء 4 محافظات هي وذي قار والمثنى والبصرة وتكون الأعلى تبلغ 41 مئوية وذلك في وذي قار.

اما يوم غد الاحد يرتفع عدد المحافظات التي ستكون فيها الحرارة العظمى اربعينية لتبلغ 8 محافظات حيث تضاف محافظات وبابل والديوانية والنجف.