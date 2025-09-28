صراع "الدفء والبرد" سيستمر لمنتصف العاشر.. الحرارة الاربعينية تزحف لـ11 محافظة غدًا

وبحسب بيانات والرصد الزلزالي، فإن درجات الحرارة ترتفع اليوم الاحد وتمتد الدرجات الاربعينية في 8 محافظات بعد ان كانت في 4 محافظات فقط يوم امس السبت، وتكون وميسان وذي قار الأعلى بواقع 41 مئوية.اما يوم غد الاثنين ترتفع الحرارة بشكل إضافي لتمتد الدرجات الاربعينية لتشمل 11 محافظة وتكون البصرة وميسان الأعلى بواقع 42 مئوية، وتعود غدا الى الدرجة الاربعينية مسجلة حرارة عظمى تبلغ 40 مئوية.ويقول المختصون ان الصراع بين الكتل الدافئة والباردة قد يستمر حتى الثلث الثاني او منتصف شهر أكتوبر العاشر مع انخفاض متوقع بداية الشهر يستمر أربعة أيام ثم تعود التذبذبات من جديد.وبحسب البيانات فإن ما يجري فوق شمال ، على بعد آلاف الكيلومترات، ينعكس بشكل مباشر على أجوائنا في والشرق الأوسط، حيث أكدت الدراسات المناخية الطويلة أن هناك ارتباط وثيق بين الضغط الجوي في تلك المنطقة ومسار المنخفضات والمرتفعات هنا.يحدث ذلك لان الغلاف الجوي يعمل بنظام متوازن، أي أن ارتفاع الضغط في منطقة يقابله انخفاض في منطقة أخرى، مما يؤثر على حركة التيارات النفاثة ومسارات الكتل الهوائية، وبالتالي، ما يحدث في ينعكس بشكل غير مباشر على مناخ العراق.فاذا كان هناك نشاط المرتفع فوق شمال الهادئ، تكون هنا في العراق فرص أمطار ومنخفضات أكثر، اما اذا ضعف المرتفع هناك، تستمر المرتفعات الجوية والجفاف يكون أطول في العراق."رغم دخولنا فصل الخريف فلكيًا، إلا أن المنظومة الصيفية ما زالت مسيطرة مناخيًا حتى الآن، مع أجواء حارة نهارًا بشكل ملحوظ… وكأن الصيف بعده ما يريد يفك ياخه من عدنه، لو اكو نخل بعد ما مستوي