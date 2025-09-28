Alsumaria Tv
صراع "الدفء والبرد" سيستمر لمنتصف العاشر.. الحرارة الاربعينية تزحف لـ11 محافظة غدًا

أخبار الطقس

2025-09-28 | 02:06
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
صراع &quot;الدفء والبرد&quot; سيستمر لمنتصف العاشر.. الحرارة الاربعينية تزحف لـ11 محافظة غدًا
223 شوهد

السومرية نيوز-محليات

تشير خرائط الطقس الى استمرار التذبذب نتيجة الصراع المستمر بين الكتلتين الدافئة والباردة في أجواء العراق، وذلك كله نتيجة ما يحدث فوق شمال المحيط الأطلسي الذي يؤثر من على بعد الاف الكيلومترات على أجواء العراق والشرق الأوسط عمومًا، فيما ترتفع الحرارة الاربعينية لتشمل 8 محافظات اليوم و11 محافظة غدا بعد ان كانت في 4 محافظات فقط يوم امس السبت.



وبحسب بيانات هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، فإن درجات الحرارة ترتفع اليوم الاحد وتمتد الدرجات الاربعينية في 8 محافظات بعد ان كانت في 4 محافظات فقط يوم امس السبت، وتكون البصرة وميسان وذي قار الأعلى بواقع 41 مئوية.

اما يوم غد الاثنين ترتفع الحرارة بشكل إضافي لتمتد الدرجات الاربعينية لتشمل 11 محافظة وتكون البصرة وميسان الأعلى بواقع 42 مئوية، وتعود بغداد غدا الى الدرجة الاربعينية مسجلة حرارة عظمى تبلغ 40 مئوية.

ويقول المختصون ان الصراع بين الكتل الدافئة والباردة قد يستمر حتى الثلث الثاني او منتصف شهر أكتوبر العاشر مع انخفاض متوقع بداية الشهر يستمر أربعة أيام ثم تعود التذبذبات من جديد.

وبحسب البيانات فإن ما يجري فوق شمال غرب المحيط الهادئ، على بعد آلاف الكيلومترات، ينعكس بشكل مباشر على أجوائنا في العراق والشرق الأوسط، حيث أكدت الدراسات المناخية الطويلة أن هناك ارتباط وثيق بين الضغط الجوي في تلك المنطقة ومسار المنخفضات والمرتفعات هنا.

يحدث ذلك لان الغلاف الجوي يعمل بنظام متوازن، أي أن ارتفاع الضغط في منطقة يقابله انخفاض في منطقة أخرى، مما يؤثر على حركة التيارات النفاثة ومسارات الكتل الهوائية، وبالتالي، ما يحدث في المحيط الهادئ ينعكس بشكل غير مباشر على مناخ العراق.

فاذا كان هناك نشاط المرتفع فوق شمال غرب المحيط الهادئ، تكون هنا في العراق فرص أمطار ومنخفضات أكثر، اما اذا ضعف المرتفع هناك، تستمر المرتفعات الجوية والجفاف يكون أطول في العراق.

"رغم دخولنا فصل الخريف فلكيًا، إلا أن المنظومة الصيفية ما زالت مسيطرة مناخيًا حتى الآن، مع أجواء حارة نهارًا بشكل ملحوظ… وكأن الصيف بعده ما يريد يفك ياخه من عدنه، لو اكو نخل بعد ما مستوي

الحرارة ثلاثينية بجميع المحافظات باستثناء 4.. و3 أيام دافئة تسبق "الهبوط المفاجئ"
01:30 | 2025-09-27
طقس يوم غد الجمعة.. حرارة ثلاثينية في الوسط وأربعينية في الجنوب
02:21 | 2025-09-25
بوادر الشتاء بدأت.. امطار في هذه المناطق غدا
13:16 | 2025-09-24
الكتلة الباردة تغادر العراق والدفء يعود مؤقتًا.. ماذا عن شكل الموسم المطري؟
01:50 | 2025-09-24
اطفئوا التبريد هذه الليلة.. أسبوع متقلب ينتهي بأمطار وعودة الحرارة
02:12 | 2025-09-22
الصيف يعود لفرض سيطرته على أجواء العراق
02:42 | 2025-09-21

