صراع "الدفء والبرد" سيستمر لمنتصف العاشر.. الحرارة الاربعينية تزحف لـ11 محافظة غدًا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Dayane & The City
من
05:00 AM
الى
06:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في برلين.. اعتقال عشرات الأشخاص باحتجاجات مؤيدة لفلسطين
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542154-638946364364039096.jpg
صراع "الدفء والبرد" سيستمر لمنتصف العاشر.. الحرارة الاربعينية تزحف لـ11 محافظة غدًا
أخبار الطقس
2025-09-28 | 02:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
223 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
تشير خرائط الطقس الى استمرار التذبذب نتيجة الصراع المستمر بين الكتلتين الدافئة والباردة في أجواء
العراق
، وذلك كله نتيجة ما يحدث فوق
شمال المحيط الأطلسي
الذي يؤثر من على بعد الاف الكيلومترات على أجواء العراق والشرق الأوسط عمومًا، فيما ترتفع الحرارة الاربعينية لتشمل 8 محافظات اليوم و11 محافظة غدا بعد ان كانت في 4 محافظات فقط يوم امس السبت.
وبحسب بيانات
هيئة الانواء الجوية
والرصد الزلزالي، فإن درجات الحرارة ترتفع اليوم الاحد وتمتد الدرجات الاربعينية في 8 محافظات بعد ان كانت في 4 محافظات فقط يوم امس السبت، وتكون
البصرة
وميسان وذي قار الأعلى بواقع 41 مئوية.
اما يوم غد الاثنين ترتفع الحرارة بشكل إضافي لتمتد الدرجات الاربعينية لتشمل 11 محافظة وتكون البصرة وميسان الأعلى بواقع 42 مئوية، وتعود
بغداد
غدا الى الدرجة الاربعينية مسجلة حرارة عظمى تبلغ 40 مئوية.
ويقول المختصون ان الصراع بين الكتل الدافئة والباردة قد يستمر حتى الثلث الثاني او منتصف شهر أكتوبر العاشر مع انخفاض متوقع بداية الشهر يستمر أربعة أيام ثم تعود التذبذبات من جديد.
وبحسب البيانات فإن ما يجري فوق شمال
غرب المحيط الهادئ
، على بعد آلاف الكيلومترات، ينعكس بشكل مباشر على أجوائنا في
العراق
والشرق الأوسط، حيث أكدت الدراسات المناخية الطويلة أن هناك ارتباط وثيق بين الضغط الجوي في تلك المنطقة ومسار المنخفضات والمرتفعات هنا.
يحدث ذلك لان الغلاف الجوي يعمل بنظام متوازن، أي أن ارتفاع الضغط في منطقة يقابله انخفاض في منطقة أخرى، مما يؤثر على حركة التيارات النفاثة ومسارات الكتل الهوائية، وبالتالي، ما يحدث في
المحيط الهادئ
ينعكس بشكل غير مباشر على مناخ العراق.
فاذا كان هناك نشاط المرتفع فوق شمال
غرب المحيط
الهادئ، تكون هنا في العراق فرص أمطار ومنخفضات أكثر، اما اذا ضعف المرتفع هناك، تستمر المرتفعات الجوية والجفاف يكون أطول في العراق.
"رغم دخولنا فصل الخريف فلكيًا، إلا أن المنظومة الصيفية ما زالت مسيطرة مناخيًا حتى الآن، مع أجواء حارة نهارًا بشكل ملحوظ… وكأن الصيف بعده ما يريد يفك ياخه من عدنه، لو اكو نخل بعد ما مستوي
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
رغم الحرارة الاربعينية.. خبر سار للعراقيين
01:52 | 2025-08-30
محافظة جديدة تعطل الدوام الرسمي 3 أيام بمناسبة الزيارة الأربعينية
05:15 | 2025-08-10
محافظ بغداد يعلن تخصيص أكثر من (500) عجلة لدعم خطة الزيارة الأربعينية
08:28 | 2025-08-07
الصيف يبدأ بحزم حقائبة مبكراً.. حرارة منخفضة ومحافظة تغادر الاربعينية
02:21 | 2025-08-26
طقس العراق
الانواء الجوية
شمال المحيط الأطلسي
هيئة الانواء الجوية
غرب المحيط الهادئ
المحيط الأطلسي
المحيط الهادئ
السومرية نيوز
سومرية نيوز
شمال المحيط
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
منتخب الناشئين يتأهل إلى نصف نهائي الخليج متصدرًا مجموعته بعد فوزه على السعودية
رياضة
34.68%
12:58 | 2025-09-26
منتخب الناشئين يتأهل إلى نصف نهائي الخليج متصدرًا مجموعته بعد فوزه على السعودية
12:58 | 2025-09-26
رحمة رياض أول فنانة عراقية تتجاوز حاجز المليار مشاهدة على يوتيوب
فن وثقافة
28.2%
08:46 | 2025-09-26
رحمة رياض أول فنانة عراقية تتجاوز حاجز المليار مشاهدة على يوتيوب
08:46 | 2025-09-26
اتفاق تاريخي ينهي أزمة في العراق بعد 18 عاماً من الخلافات
سياسة
23.06%
05:10 | 2025-09-26
اتفاق تاريخي ينهي أزمة في العراق بعد 18 عاماً من الخلافات
05:10 | 2025-09-26
الذهب يواصل قفزاته الصاروخية ويصل لسعر جديد
اقتصاد
14.06%
12:53 | 2025-09-26
الذهب يواصل قفزاته الصاروخية ويصل لسعر جديد
12:53 | 2025-09-26
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-27
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
الأكثر مشاهدة
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-27
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
الهوا الك
مناشدات المواطنين: بين الظلم والحاجة إلى العدالة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-09-26
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
علناً
مستقبل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-25
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
Celebrity
الشاعر الشعبي زين كريم - Celebrity م٤ - ٢٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ أيلول الى ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-25
اخترنا لك
الحرارة ثلاثينية بجميع المحافظات باستثناء 4.. و3 أيام دافئة تسبق "الهبوط المفاجئ"
01:30 | 2025-09-27
طقس يوم غد الجمعة.. حرارة ثلاثينية في الوسط وأربعينية في الجنوب
02:21 | 2025-09-25
بوادر الشتاء بدأت.. امطار في هذه المناطق غدا
13:16 | 2025-09-24
الكتلة الباردة تغادر العراق والدفء يعود مؤقتًا.. ماذا عن شكل الموسم المطري؟
01:50 | 2025-09-24
اطفئوا التبريد هذه الليلة.. أسبوع متقلب ينتهي بأمطار وعودة الحرارة
02:12 | 2025-09-22
الصيف يعود لفرض سيطرته على أجواء العراق
02:42 | 2025-09-21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.