طقس العراق.. تشغيل التدفئة قد يبدأ في هذا الأسبوع وموعد محتمل لأول تساقط مطري

ويقول مختصون انه على الرغم من المنظومة السلبية المسيطرة حاليًا وحركة المرتفعات الجوية وقوتها في منطقتنا، بدأت نماذج الطقس تشير تدريجيًا إلى تحسن في توقعات الثلث الثاني من شهر أكتوبر المقبل.وبحسب البيانات فان هذا التحسن يفتح المجال أمام فرص أمطار أفضل خاصة في المناطق الشمالية والشرقية، مع احتمالية توسعها لاحقًا لتشمل أجزاء أخرى من البلاد، ويرافق هذا التحسن تراجع تدريجي لسيطرة المرتفعات القوية التي كبحت النشاط المطري خلال الفترة الماضية.وبذلك، يكون امام بداية فعلية لموسم الخريف المطري مع نشاط سحب رعدية وفرص أمطار متفرقة تحمل معها الأمل بكسر الجفاف الصيفي.وتشير التوقعات القريبة، إلى أن العراق مقبل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ابتداءً من منتصف الأسبوع الحالي، حيث ستتراجع القيم الحرارية عن معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من السنة، لتُعطي انطباعاً خريفياً واضحاً يختلف كلياً عن أجواء الأسابيع الماضية.وخلال ساعات النهار يُتوقع أن تكون الأجواء معتدلة ولطيفة، مع درجات حرارة مناسبة للنشاطات الخارجية، في حين أن الشعور بالانتعاش سيزداد تدريجياً مع تقدم الأيام نتيجة الانخفاض المستمر.أما في ساعات الليل، تسود أجواء باردة نسبياً خصوصاً في المناطق المفتوحة، مما قد يدفع الكثيرين إلى الحاجة لارتداء ملابس إضافية أو استخدام وسائل تدفئة خفيفة خصوصا المناطق الجبلية والغربية من العراق ، وهو ما يشير الى بداية فعلية لمرحلة الخريف، حيث تبدأ الحرارة بالانسحاب التدريجي إيذاناً بقرب دخول فصل ، مع بقاء الظروف الجوية متقلبة ومائلة للبرودة في الفترات القادمة.