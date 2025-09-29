الصفحة الرئيسية
تركيا تعلن تنفيذ عملية أمنية شمالي سوريا
المزيد
طقس العراق.. تشغيل التدفئة قد يبدأ في هذا الأسبوع وموعد محتمل لأول تساقط مطري
أخبار الطقس
2025-09-29 | 02:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,778 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
تشير خرائط الطقس، الى انخفاض مرتقب بدرجات الحرارة في
العراق
ابتداء من منتصف الأسبوع الجاري، فيما قد تصل الحاجة الى "تشغيل التدفئة" في بعض المناطق الجبلية خلال ساعات الليل، كما من المتوقع ان يشهد العراق اول حالة مطرية في الأيام العشرة الثانية بشهر أكتوبر، أي بعد حوالي أسبوعين من الان.
ويقول مختصون انه على الرغم من المنظومة السلبية المسيطرة حاليًا وحركة المرتفعات الجوية وقوتها في منطقتنا، بدأت نماذج الطقس تشير تدريجيًا إلى تحسن في توقعات الثلث الثاني من شهر أكتوبر المقبل.
وبحسب البيانات فان هذا التحسن يفتح المجال أمام فرص أمطار أفضل خاصة في المناطق الشمالية والشرقية، مع احتمالية توسعها لاحقًا لتشمل أجزاء أخرى من البلاد، ويرافق هذا التحسن تراجع تدريجي لسيطرة المرتفعات القوية التي كبحت النشاط المطري خلال الفترة الماضية.
وبذلك، يكون
العراق
امام بداية فعلية لموسم الخريف المطري مع نشاط سحب رعدية وفرص أمطار متفرقة تحمل معها الأمل بكسر الجفاف الصيفي.
وتشير التوقعات القريبة، إلى أن العراق مقبل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ابتداءً من منتصف الأسبوع الحالي، حيث ستتراجع القيم الحرارية عن معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من السنة، لتُعطي انطباعاً خريفياً واضحاً يختلف كلياً عن أجواء الأسابيع الماضية.
وخلال ساعات النهار يُتوقع أن تكون الأجواء معتدلة ولطيفة، مع درجات حرارة مناسبة للنشاطات الخارجية، في حين أن الشعور بالانتعاش سيزداد تدريجياً مع تقدم الأيام نتيجة الانخفاض المستمر.
أما في ساعات الليل، تسود أجواء باردة نسبياً خصوصاً في المناطق المفتوحة، مما قد يدفع الكثيرين إلى الحاجة لارتداء ملابس إضافية أو استخدام وسائل تدفئة خفيفة خصوصا المناطق الجبلية والغربية من العراق ، وهو ما يشير الى بداية فعلية لمرحلة الخريف، حيث تبدأ الحرارة بالانسحاب التدريجي إيذاناً بقرب دخول فصل
الشتاء
، مع بقاء الظروف الجوية متقلبة ومائلة للبرودة في الفترات القادمة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
متى تبدأ أولى قطرات المطر بالتساقط في العراق؟
11:24 | 2025-09-28
اعلى حرارة خلال هذا الصيف وأمطار محتملة.. طقس العراق حتى نهاية الأسبوع
01:51 | 2025-08-10
إيران تبدأ تشغيل خط بحري لنقل زوار الأربعين إلى البصرة
12:21 | 2025-08-01
طقس متقلب.. أجواء صيفية حارة مع فرصة لتساقط الأمطار
03:23 | 2025-07-10
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
متى تبدأ أولى قطرات المطر بالتساقط في العراق؟
محليات
29.74%
11:24 | 2025-09-28
متى تبدأ أولى قطرات المطر بالتساقط في العراق؟
11:24 | 2025-09-28
التربية تعلن نتائج امتحانات الدور الثاني للسادس الإعدادي (رابط)
محليات
27.63%
03:11 | 2025-09-28
التربية تعلن نتائج امتحانات الدور الثاني للسادس الإعدادي (رابط)
03:11 | 2025-09-28
إنذارات ومصادرة ومنع سفر تُغلق 64 محلاً في المنصور وسط صدمة أصحابها
بالفيديو
23.53%
17:09 | 2025-09-27
إنذارات ومصادرة ومنع سفر تُغلق 64 محلاً في المنصور وسط صدمة أصحابها
17:09 | 2025-09-27
ارتفاع يطرأ على أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
19.1%
03:54 | 2025-09-28
ارتفاع يطرأ على أسعار الدولار في العراق
03:54 | 2025-09-28
المزيد
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
هنادي وليان
الميكروبيوم والكولاجين ..سرّ الشباب الدائم! - هنادي وليان - الحلقة ٣ | 2025
14:50 | 2025-09-28
هنادي وليان
الميكروبيوم والكولاجين ..سرّ الشباب الدائم! - هنادي وليان - الحلقة ٣ | 2025
14:50 | 2025-09-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-09-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-28
Live Talk
المرأة تقتحم عالم النجارة والدوشمة - Live Talk - الحلقة ١٢٦ | 2025
10:30 | 2025-09-28
Live Talk
المرأة تقتحم عالم النجارة والدوشمة - Live Talk - الحلقة ١٢٦ | 2025
10:30 | 2025-09-28
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-28
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-28
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
الأكثر مشاهدة
صراع "الدفء والبرد" سيستمر لمنتصف العاشر.. الحرارة الاربعينية تزحف لـ11 محافظة غدًا
02:06 | 2025-09-28
الحرارة ثلاثينية بجميع المحافظات باستثناء 4.. و3 أيام دافئة تسبق "الهبوط المفاجئ"
01:30 | 2025-09-27
طقس يوم غد الجمعة.. حرارة ثلاثينية في الوسط وأربعينية في الجنوب
02:21 | 2025-09-25
بوادر الشتاء بدأت.. امطار في هذه المناطق غدا
13:16 | 2025-09-24
الكتلة الباردة تغادر العراق والدفء يعود مؤقتًا.. ماذا عن شكل الموسم المطري؟
01:50 | 2025-09-24
اطفئوا التبريد هذه الليلة.. أسبوع متقلب ينتهي بأمطار وعودة الحرارة
02:12 | 2025-09-22
