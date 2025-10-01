العراق يعيش 3 أيام "خريفية".. الدرجات الاربعينية ستختفي تماما

وتشير خرائط الطقس الى انخفاض ملموس يطرأ على درجات الحرارة يشمل اغلب مدن لمدة ثلاثة ايام وذلك اعتباراً من اليوم الاربعاء ولغاية يوم الجمعة المقبل نتيجة لامتداد بسيط لكتلة هوائية معتدلة قادمة من القارة الاوروبية ترغم المنظومة الجوية الصيفية على تراجع قوتها وهيمنتها قليلاً عن الاجواء العراقية لتسبب حدوث انخفاض متوسط ملموس نوعا ما على درجات الحرارة العظمى.وستكون ذروة الانخفاض خلال يومي الخميس والجمعة لتكون الاجواء خريفية معتدلة خلال ساعات الليل والفجر بينما تكون الاجواء حارة الى معتدلة نسبياً خلال ساعات الظهيرة.ومن المتوقع حدوث نشاط كبير وملحوظ على الرياح الشمالية الغربية في معظم المدن قد تسبب اثارة الغبار الخفيف محلياً خصوصا في الاقسام الجنوبية الشرقية من البلاد للايام الثلاثة القادمة.وبينما تسجل وميسان فقط حرارة اربعينية اليوم الأربعاء، تظهر الخرائط اختفاء الحرارة الاربعينية بالكامل غدا الخميس.