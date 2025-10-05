3 أيام ساخنة "تنغص" الأسبوع المعتدل على العراق.. ومفاجآت بمنتصف الشهر

وبحسب بيانات الطقس فإن محافظات البلاد تشهد تقلبات في حركة الرياح ايام الثلاثاء والأربعاء والخميس مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.بعد وتحديدا ابتداء من عصر ومساء الخميس يحدث انخفاض كبير ومحسوس بشكل تدريجي في الحرارة، ويستمر لعدة أيام.ومن المتوقع انه بعد 10 أكتوبر الجاري، تضعف الرياح الموسمية في وتتحول من جنوبية غربية إلى شمالية شرقية، وهذا التحول سيؤدي إلى نشوء نمط جديد لحركة الرياح في والمحيط ، وارتفاع الضغط الجوي جنوب كما يؤدي الى تحرك منخفض ومنخفض البحر الأحمر بتجاه العربية، والعراق وبلاد .ويتوقع المختصون ان النتيجة المحتملة لهذا التحول فوق المحيط الهندي مع توفر الدعم من المؤثرات الجوية العلوية، قد يؤدي الى ان نشهد حالات جوية بعد منتصف أكتوبر الجاري.