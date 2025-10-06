العراق سينهي الأسبوع "دافئًا" ولكن.. درجات عشرينية الأسبوع المقبل ومنخفض بارد

وتشير بيانات الطقس الى ان 8 محافظات عراقية ستسجل درجات حرارة اربعينية اليوم الاثنين بينها ، فيما تتوسع الحرارة غدا لتشمل الدرجات الاربعينية 9 محافظات، وتكون الأكثر حرارة بدرجة عظمى تبلغ 41 مئوية.وابتداء من الخميس المقبل تنخفض الحرارة، لكن يبدو ان الانخفاض مؤقت وهناك ارتفاع جديد في الحرارة بين تشرين الأول الجاري وتشرين الثاني المقبل، الا ان الانخفاض الحراري في الأسبوع المقبل سيكون واضحا بشدة، وخصوصًا في شمال وغرب وشمال الجزء الأوسط من إذ تنخفض درجات الحرارة خلال النهار عن الـ°30 مئوية على نطاق واسع.وتتنبأ نماذج الطقس بأكبر منخفض جوي خلال الخريف الحالي على المنطقة خلال الأيام الأخيرة من الشهر الحالي بامطار ودرجات حرارة منخفضة، وسيكون هذا الانخفاض صريحا والأول من نوعه وينتج عن اندفاع كتلة هوائية باردة نحو العراق.