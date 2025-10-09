مناخ مختلف كليًا ابتداء من الغد.. العراق يدخل مرحلة جديدة من الطقس

وبحسب خرائط الطقس فإن من المتوقع ان يتأثر بكتلة هوائية باردة قادمة من الجهة الغربية، تبدأ اعتباراً من يوم الجمعة بانخفاض واضح بدرجات الحرارة بعد فترة طويلة من الأجواء الدافئة.ويشير المختصون الى ان هذا التغيير سيكون البداية الفعلية لدخول البلاد في أجواء خريفية معتدلة تميل للبرودة، كما سيكون الانخفاض ملموسا خاصة خلال ساعات الصباح والليل.وسيتحول الطقس إلى معتدل نهاراً ويميل للبرودة ليلاً، مع ملاحظة الفرق بالأجواء خصوصاً في المناطق الشمالية والغربية أولاً، ثم يمتد تدريجياً نحو الوسطى والجنوبية مع نهاية الأسبوع.وتشير التوقعات إلى استمرار هذه الأجواء لعدة أيام، مع تراجع درجات الحرارة دون معدلاتها العامة، وهذا دليل على بداية مرحلة جديدة من الموسم، حيث تبدأ ملامح البرودة الخريفية بالسيطرة التدريجية على عموم البلاد.ويستعد العراق بشكل عام لاستقبال أجواء خريفية صريحة طال انتظارها، تحمل معها نسمات باردة ومناخ مختلف كلياً عن الأسابيع الماضية، مع بدء الإحساس الحقيقي بالخريف وبدء نحو أجواءواليوم الخميس ستكون الحرارة الاربعينية في 4 محافظات وهي وميسان وذي قار والمثنى، فيما تكون الحرارة العظمى ثلاثينية في جميع المحافظات الأخرى.