منخفض غزير الامطار بالمنطقة سيمنح العراق "جزءًا" الليلة وحتى فجر الغد

أخبار الطقس

2025-10-12 | 02:18
منخفض غزير الامطار بالمنطقة سيمنح العراق &quot;جزءًا&quot; الليلة وحتى فجر الغد
السومرية نيوز-محليات

تشير خرائط الطقس، الى استمرار تذبذب الحرارة في العراق الذي سيبقى تحت تأثر المرتفع الجوي الذي سيمنع تمدد تأثيرات المنخفضات الجوية في المنطقة، والتي ستضرب تركيا بامطار غزيرة ابتداء من مساء اليوم الاحد مع شمول بعض مناطق العراق بفرصة الامطار الغزيرة وربما الحالوب في بعض المرتفعات.



وبحسب خرائط الطقس فإن الأجواء خريفية ومنعشة مائلة للبرودة في معظم مناطق العراق خلال ساعات الفجر تحديدا نتيجة لانخفاض الحرارة الصغرى الى ما دون الـ20 مئوية، بالمقابل سترتفع الحرارة العظمى بشكل مؤقت ظهر اليوم الاحد لتكون الأجواء معتدلة مائلة للسخونة خلال الظهيرة فقط.

لكن هذه السخونة ستنتهي بسرعة ليحدث انخفاض نوعي جديد على درجات الحرارة خلال قادم الايام ما بعد يوم غد الاثنين.

وفيما يتعلق بالامطار فانها بالمعتاد يبدأ موسمها منتصف تشرين الأول الجاري على الأقسام الشمالية ثم تتوسع تدريجيا نحو مناطق الوسط والجنوب مع بداية ومنتصف تشرين الثاني المقبل.

ويقول المختصون ان المؤشرات الحالية تُبشر بموسم ممطر وجيد خصوصاً خلال منتصف تشرين الثاني وكانون الأول وكانون الثاني.

‏أما درجات الحرارة، فستبقى متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض نتيجة تداخل الكتل الهوائية الباردة والحارة، إلى أن تفرض الكتلة الباردة سيطرتها نهاية تشرين الثاني الحالي.

ومن المتوقع ان يتصاعد الغبار في المناطق الغربية نتيجة هبوب رياح شمالية غربية، كما من المتوقع نزول منخفض جوي عبر تركيا يسبب امطارا غزيرة لتمتد فرص الامطار الى مناطق اقصى شمال العراق مساء اليوم الاحد وحتى صباح غد الاثنين وتشمل الموصل ودهوك واربيل وشمال السليمانية، وتكون غزيرة أحيانا في مرتفعات دهوك واربيل وقد يصاحبها تساقط الثلوج.‏
العراق ينهي موسم الغبار بسلام.. عواصف ترابية اقل هذا العام
03:08 | 2025-10-12
مناخ مختلف كليًا ابتداء من الغد.. العراق يدخل مرحلة جديدة من الطقس
01:47 | 2025-10-09
العراق سينهي الأسبوع "دافئًا" ولكن.. درجات عشرينية الأسبوع المقبل ومنخفض بارد
01:51 | 2025-10-06
3 أيام ساخنة "تنغص" الأسبوع المعتدل على العراق.. ومفاجآت بمنتصف الشهر
02:35 | 2025-10-05
العراق يعيش 3 أيام "خريفية".. الدرجات الاربعينية ستختفي تماما
02:11 | 2025-10-01
طقس العراق.. تشغيل التدفئة قد يبدأ في هذا الأسبوع وموعد محتمل لأول تساقط مطري
02:15 | 2025-09-29

