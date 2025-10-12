منخفض غزير الامطار بالمنطقة سيمنح العراق "جزءًا" الليلة وحتى فجر الغد

وبحسب خرائط الطقس فإن الأجواء خريفية ومنعشة مائلة للبرودة في معظم مناطق خلال ساعات الفجر تحديدا نتيجة لانخفاض الحرارة الصغرى الى ما دون الـ20 مئوية، بالمقابل سترتفع الحرارة العظمى بشكل مؤقت ظهر اليوم الاحد لتكون الأجواء معتدلة مائلة للسخونة خلال الظهيرة فقط.لكن هذه السخونة ستنتهي بسرعة ليحدث انخفاض نوعي جديد على درجات الحرارة خلال قادم الايام ما بعد يوم غد الاثنين.وفيما يتعلق بالامطار فانها بالمعتاد يبدأ موسمها منتصف تشرين الأول الجاري على الأقسام الشمالية ثم تتوسع تدريجيا نحو مناطق الوسط والجنوب مع بداية ومنتصف تشرين الثاني المقبل.ويقول المختصون ان المؤشرات الحالية تُبشر بموسم ممطر وجيد خصوصاً خلال منتصف تشرين الثاني وكانون الأول وكانون الثاني.‏أما درجات الحرارة، فستبقى متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض نتيجة تداخل الكتل الهوائية الباردة والحارة، إلى أن تفرض الكتلة الباردة سيطرتها نهاية تشرين الثاني الحالي.ومن المتوقع ان يتصاعد الغبار في المناطق الغربية نتيجة هبوب رياح شمالية غربية، كما من المتوقع نزول منخفض جوي عبر يسبب امطارا غزيرة لتمتد فرص الامطار الى مناطق اقصى شمال العراق مساء اليوم الاحد وحتى صباح غد الاثنين وتشمل ودهوك واربيل وشمال ، وتكون غزيرة أحيانا في مرتفعات واربيل وقد يصاحبها تساقط الثلوج.‏