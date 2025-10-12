العراق ينهي موسم الغبار بسلام.. عواصف ترابية اقل هذا العام

وقال الهيئة التابعة لوزارة النقل، ، إن الهيئة لم تسجل حتى الآن أي عواصف ترابية كبيرة خلال العام الحالي، باستثناء عاصفة محدودة في استمرت لساعات قليلة ولم تؤثر في الملاحة الجوية، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأضاف ، أن "الهيئة تعتمد إجراءات استباقية للتعامل مع مثل هذه الظواهر، من خلال إصدار تقارير قبل الحالة الجوية بـ48 ساعة، تصل إلى جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك لمجلس الوزراء وقيادة والدفاع المدني ووزارة ، ضمن عمل خلية الأزمة في المجلس لمتابعة الحالات الطارئة".وأشار إلى أن "هناك عوامل قد تساعد على تكرار الظواهر الغبارية، مثل تجريف الأراضي، وقلة المسطحات المائية، وضعف الغطاء النباتي، والجفاف"، مؤكداً "إدخال تقنيات في عمل أقسام الهيئة، لتعزيز دقة التقارير العلمية بالاستفادة من الخبرات المتراكمة للعاملين، بما يسهم في تحسين مستوى المراقبة الجوية واتخاذ القرارات المبنية على معلومات دقيقة".