الغبار "يغمض عين العراق" ويخفي خلفه مفاجأة.. ليالٍ شتوية مباغتة

ويقول المختصون ان الانخفاض في الحرارة الذي سيشهده اليوم هو اول انخفاض حقيقي منذ أربعة اشهر، حيث تدخل كتلة قطبية ورياح باردة الى البلاد تسبقها عاصفة ترابية كثيفة.وبحسب بيانات الطقس فإن العراق سيسجل اليوم اول انخفاض حقيقي بالحرارة نتيجة الكتلة الهوائية الباردة ذات الطابع القطبي التي بدأت تدخل أجواء البلاد وتسبق هذه الكتلة موجة غبار خفيفة إلى متوسطة خصوصاً بالمناطق الغربية والجنوبية، نتيجة نشاط الرياح الشمالية الغربية.بعد ذلك، ستتحول الرياح إلى باردة وقوية نسبياً، وتبدأ الأجواء تأخذ طابعا شتويا واضحا يلمسه الجميع خصوصاً في ساعات الليل وتتركز على غرب البلاد وشماله وشمال المنطقة الوسطى .أما خلال ساعات النهار فدرجات الحرارة تبدأ بالميل للبرودة المعتدلة مع إحساس فعلي بالهواء البارد، وهذا التحول يعتبر إشارة صريحة على بداية التغير الموسمي ودخول البلاد فعلياً بأجواء الخريف البارد بعد فترة طويلة من الحر.وستكون الفترة القادمة مرشحة لان تشهد تقلبات بين ارتفاع وانخفاض بالحرارة لكن الاتجاه العام يكون نحو الأجواء الباردة، لذلك ينصح بتهيئة الملابس الدافئة خصوصا خلال ساعات الليل والفجر.وفي ذات السياق تشهد منابع والفرات في امطارا شديدة الغزارة، حيث تتكاثف السحب الركامية بشكل واسع وهذا النشاط الرعدي القوي يرفع احتمالية ارتفاع مناسيب وجريان السيول في المناطق الجبلية والمنحدرات القريبة من منابع المياه.