ليل بارد ودفئ بالنهار.. خلاصة الطقس ودرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

ويقول تقرير والرصد الزلزالي، ان "الطقس اليوم الأربعاء سيكون صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب في اماكن متفرقة من ".وأوضح ان "درجات الحرارة ستسجل ارتفاعا طفيفا يتراوح بين 2 الى 3 درجات مئوية وتكون الأجواء مائلة للبرودة نسبيا في ساعات الصباح والليل ومعتدلة نهارا مع إحساس خفيف بالدفئ في وسط وجنوب البلاد".وستون اعلى درجة حرارة عظمى مسجلة تبلغ 38 مئوية وستسجل في اليوم الأربعاء، اما اقل حرارة عظمى ستبلغ 27 مئوية وتسجل في ، وواعلى حرارة صغرى ستكون 20 مئوية في اما اقل حرارة صغرى ستكون 14 مئوية في وديالى.اما يوم غد سترتفع الحرارة وتسجل ميسان 39 مئوية كاعلى درجة حرارة عظمى، كما ترتفع الحرارة درجة واحدة أيضا في وتصبح 35 مئوية بدلا من 34 مئوية ستسجلها اليوم.