امطار "فجرية" في 5 محافظات.. والانظار نحو موجة أثقل قد "تخلف وعدها"

وبحسب بيانات التنبؤ الجوي فإن "هناك حالة عدم استقرار جوي تُعد من مقدمات موسم الأمطار الذي يبدأ عادةً من الشمال ليتوسع تدريجياً نحو مناطق الوسط والجنوب خلال الأسابيع القادمة".‏وبينما كانت هناك مؤشرات امطار على الوسط والجنوب، الا ان الخرائط الجوية تغيرت، نتيجة الاضطرابات المدارية في وضخ الرطوبة المدارية على ، ما تسبب في ارباك التوقعات مؤقتاً.وبحسب اخر التحديثات، تتركز حالة عدم الاستقرار على مناطق شمال البلاد وتشمل ودهوك وأربيل والسليمانية وربما أجزاء من ، وتستمر عدة أيام على شكل سحب رعدية متفرقة قد تترافق مع غزارة بالأمطار في بعض المناطق، والبداية متوقعة من مساء الإثنين وفجر الثلاثاء، مع احتمال توسع نطاقها حسب توفر العناصر الجوية المناسبة.اما ‏باقي مناطق البلاد يُتوقع أن "تكون تحت تأثير مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يسبب استقراراً عاماً مع ظهور بعض السحب المتفرقة".‏أما الرياح تكون شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه على بعض المناطق، وتنخفض ‏درجات الحرارة تدريجياً خلال الأيام القادمة لتسجل بين 27 و30 مئوية شمال وغرب البلاد، وبين 31 و34 مئوية في وسط البلاد، وبين 34 و36 مئوية في الجنوب، بينما تكون درجة الحرارة الصغرى في اغلب مناطق اقل من 20 مئوية.‏ويستبشر الخبراء بحالة مدارية في بحر العرب مع بداية شهر المقبل والتي قد تغير المعادلة الجوية الان وتسحب الرطوبة والامطار لصالح الجزيرة العربية والعراق وبلاد ، رغم ان المؤشرات تبقى قيد المتابعة وقد تتغير باي لحظة.