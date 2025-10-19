الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
امطار "فجرية" في 5 محافظات.. والانظار نحو موجة أثقل قد "تخلف وعدها"
امطار "فجرية" في 5 محافظات.. والانظار نحو موجة أثقل قد "تخلف وعدها"
أخبار الطقس
2025-10-19 | 01:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,341 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
تشير خرائط الطقس الى بدء حالة عدم استقرار جوي بعد حوالي 48 ساعة من الان تتسبب بزخات مطر متفاوتة الشدة قد تطال 5 محافظات في شمال البلاد، فيما يترقب الخبراء مؤشرات مبشرة للعراق عموما عن امطار قد تبدأ بعد 10 أيام من الان.
وبحسب بيانات التنبؤ الجوي فإن "هناك حالة عدم استقرار جوي تُعد من مقدمات موسم الأمطار الذي يبدأ عادةً من الشمال ليتوسع تدريجياً نحو مناطق الوسط والجنوب خلال الأسابيع القادمة".
وبينما كانت هناك مؤشرات امطار على الوسط والجنوب، الا ان الخرائط الجوية تغيرت، نتيجة الاضطرابات المدارية في
بحر العرب
وضخ الرطوبة المدارية على
الجزيرة العربية
، ما تسبب في ارباك التوقعات مؤقتاً.
وبحسب اخر التحديثات، تتركز حالة عدم الاستقرار على مناطق شمال البلاد وتشمل
الموصل
ودهوك وأربيل والسليمانية وربما أجزاء من
كركوك
، وتستمر عدة أيام على شكل سحب رعدية متفرقة قد تترافق مع غزارة بالأمطار في بعض المناطق، والبداية متوقعة من مساء الإثنين وفجر الثلاثاء، مع احتمال توسع نطاقها حسب توفر العناصر الجوية المناسبة.
اما باقي مناطق البلاد يُتوقع أن "تكون تحت تأثير مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يسبب استقراراً عاماً مع ظهور بعض السحب المتفرقة".
أما الرياح تكون شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه على بعض المناطق، وتنخفض درجات الحرارة تدريجياً خلال الأيام القادمة لتسجل بين 27 و30 مئوية شمال وغرب البلاد، وبين 31 و34 مئوية في وسط البلاد، وبين 34 و36 مئوية في الجنوب، بينما تكون درجة الحرارة الصغرى في اغلب مناطق
العراق
اقل من 20 مئوية.
ويستبشر الخبراء بحالة مدارية في بحر العرب مع بداية شهر
نوفمبر
المقبل والتي قد تغير المعادلة الجوية الان وتسحب الرطوبة والامطار لصالح الجزيرة العربية والعراق وبلاد
الشام
، رغم ان المؤشرات تبقى قيد المتابعة وقد تتغير باي لحظة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
البرلمان يبرئ ساحته: "لسنا السبب في فوضى الموازنة".. والأنظار تتجه نحو الحكومة
02:30 | 2025-07-22
"جمرة القيظ" تضرب العراق: موجة حر "لاهبة" تستمر حتى شهر آب
03:28 | 2025-07-28
موجة ساخنة تحتضن العراق لأسبوع.. وأمطار "نادرة" في ذروة آب
02:39 | 2025-08-07
رئيس الوزراء يوجه بإكمال إجراءات تحويل "الزبير" إلى محافظة
12:20 | 2025-09-09
طقس العراق
الانواء الجوية
الجزيرة العربية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السليمانية
بحر العرب
السومرية
الموصل
العراق
ليل بارد ودفئ بالنهار.. خلاصة الطقس ودرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع
02:14 | 2025-10-15
02:14 | 2025-10-15
الغبار "يغمض عين العراق" ويخفي خلفه مفاجأة.. ليالٍ شتوية مباغتة
02:14 | 2025-10-13
02:14 | 2025-10-13
العراق ينهي موسم الغبار بسلام.. عواصف ترابية اقل هذا العام
03:08 | 2025-10-12
03:08 | 2025-10-12
منخفض غزير الامطار بالمنطقة سيمنح العراق "جزءًا" الليلة وحتى فجر الغد
02:18 | 2025-10-12
02:18 | 2025-10-12
مناخ مختلف كليًا ابتداء من الغد.. العراق يدخل مرحلة جديدة من الطقس
01:47 | 2025-10-09
01:47 | 2025-10-09
العراق سينهي الأسبوع "دافئًا" ولكن.. درجات عشرينية الأسبوع المقبل ومنخفض بارد
01:51 | 2025-10-06
01:51 | 2025-10-06
