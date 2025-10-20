كتلة هواء أوروبية تضرب العراق وموجة مطرية لـ48 ساعة

وبحسب بيانات الطقس، فإن "انخفاضا ملموسا يطرأ على درجات الحرارة خلال اليوم الاثنين ويشمل كافة مدن نتيجة لاندفاع كتلة هوائية معتدلة قادمة من القارة الاوروبية ليترتب على اثرها تراجع درجات الحرارة العظمى الى اواخر العشرينيات في شمال وغرب البلاد وتصل الى اوائل الثلاثينيات وسط وجنوب البلاد وتحول الاجواء خلال ساعات النهار الى خريفية معتدلة بامتياز في كافة المدن ومن بينها ".وتكون الاجواء معتدلة تميل للبرودة خلال ساعات الليل والفجر والصباح الباكر يرافقها نشاط ملحوظ لرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار الخفيف في كافة المدن.وستكون اعلى حرارة عظمى اليوم الاثنين تبلغ 36 مئوية في وذي قار، واقل حرارة صغرى ستبلغ 14 مئوية في ، فيما تنخفض الحرارة غدا بشكل طفيف وتبقى اعلى حرارة عظمى 36 مئوية في فقط.ومن المتوقع تساقط زخات مطر شمال البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث تُظهر خرائط الطقس تشكل منخفض سطحي حراري مساء اليوم الاثنين في شمال العراق يجذب تيارات رطبة، ما يعزز فرص الأمطار الرعدية في وقت متأخر من مساء الإثنين تستمر يومين تقريبآ بشكل متقطع.ومن المتوقع ان يتطور المنخفض لاحقًا بدعم ليصبح أكثر فعالية ويزيد نطاق الهطولات خصوصاً الثلاثاء والأربعاء، والمناطق المشمولة حتى اللحظة بالامطار هي وأربيل وشمال وشمال السليمانية وربما يشمل مناطق أكثر وحسب تطور الحالة.