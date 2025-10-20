الصفحة الرئيسية
دمشق ترد على أنباء انشقاق قنصلها السابق في دبي
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544352-638965376435588243.jpeg
كتلة هواء أوروبية تضرب العراق وموجة مطرية لـ48 ساعة
أخبار الطقس
2025-10-20 | 02:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,461 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
تشير خرائط الطقس، الى بدء موجة انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من اليوم الاثنين على يد "كتلة هواء أوروبية"، فيما تسجل بعض المحافظات سقوط امطار متفاوتة الشدة.
وبحسب بيانات الطقس، فإن "انخفاضا ملموسا يطرأ على درجات الحرارة خلال اليوم الاثنين ويشمل كافة مدن
العراق
نتيجة لاندفاع كتلة هوائية معتدلة قادمة من القارة الاوروبية ليترتب على اثرها تراجع درجات الحرارة العظمى الى اواخر العشرينيات في شمال وغرب البلاد وتصل الى اوائل الثلاثينيات وسط وجنوب البلاد وتحول الاجواء خلال ساعات النهار الى خريفية معتدلة بامتياز في كافة المدن ومن بينها
بغداد
".
وتكون الاجواء معتدلة تميل للبرودة خلال ساعات الليل والفجر والصباح الباكر يرافقها نشاط ملحوظ لرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار الخفيف في كافة المدن.
وستكون اعلى حرارة عظمى اليوم الاثنين تبلغ 36 مئوية في
البصرة
وذي قار، واقل حرارة صغرى ستبلغ 14 مئوية في
السليمانية
، فيما تنخفض الحرارة غدا بشكل طفيف وتبقى اعلى حرارة عظمى 36 مئوية في
ذي قار
فقط.
ومن المتوقع تساقط زخات مطر شمال البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث تُظهر خرائط الطقس تشكل منخفض سطحي حراري مساء اليوم الاثنين في شمال العراق يجذب تيارات رطبة، ما يعزز فرص الأمطار الرعدية في وقت متأخر من مساء الإثنين تستمر يومين تقريبآ بشكل متقطع.
ومن المتوقع ان يتطور المنخفض لاحقًا بدعم
علوي
ليصبح أكثر فعالية ويزيد نطاق الهطولات خصوصاً الثلاثاء والأربعاء، والمناطق المشمولة حتى اللحظة بالامطار هي
دهوك
وأربيل وشمال
الموصل
وشمال السليمانية وربما يشمل مناطق أكثر وحسب تطور الحالة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
