امطار غزيرة تضرب منطقة محددة خلال ساعات.. وموعد أول موجة مطرية شاملة للعراق
أخبار الطقس
2025-10-22 | 01:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,401 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
تشير خرائط الطقس الى موجة مطرية معتبرة خلال الساعات القادمة في بعض مناطق اقصى شمال
العراق
، فيما ينتظر العراق اول موجة مطرية شاملة مطلع الشهر المقبل
نوفمبر
.
وتقول بيانات الطقس ان سحبا عالية ومتوسطة الارتفاع تشكلت في وسط وشمال البلاد نتيجة تشكل منخفض سطحي حراري يقابله تيار بارد يعمل على هطولات غزيرة، حيث ان المناطق المشمولة حتى اللحظة هي
دهوك
وأربيل وشمال
الموصل
وشمال
السليمانية
وربما يشمل مناطق أكثر وحسب تطور الحالة، اما في دهوك ستكون الامطار غزيرة تستوجب الحذر.
وبعيدا عن الموجة العابرة السريعة، تشير البيانات الى ان بداية شهر تشرين الثاني المقبل ستسجل أول تفاعل مطري شامل في
العراق
، بعد فترة استقرار طويلة، حيث تندفع منظومة جوية رطبة من جهة البحر المتوسط، يصاحبها انخفاض بدرجات الحرارة ودخول تيارات هوائية باردة تساهم برفع فرص الهطول على نطاق واسع من البلاد، خصوصاً غرباً وشمالاً وامتداداً للوسط تدريجياً.
وستكون الفترة الأولى من الحالة متركزة على مناطق غرب البلاد، وينتظر تشكّل سحب رعدية محلية مع زخات متفاوتة الغزارة،
بعدها
تمتد الأمطار تدريجياً باتجاه الشمال والوسط، وتتحول الحالة إلى شاملة بمرور الأيام الأولى من تشرين الثاني، لتكون أول فعالية مطرية متكاملة للموسم الحالي.
ستحصل الفعالية الجوية هذه على دعم
علوي
واضح ورطوبة قادمة من اتجاهين، من الأبيض المتوسط ومن البحر الأحمر، وهذا يخلق تفاعلا جويا نشطا قد ينتج عنه أمطار جيدة إلى غزيرة في بعض المناطق، مع فرص للبرق والرعد خصوصاً في فترات الذروة، وهي علامة على دخول فعلي لأجواء الخريف الحقيقي.
وعموما، تبدو بداية تشرين الثاني واعدة بموجات مطرية تشمل أغلب المحافظات، ومع استمرار هذا النمط ممكن اعتبار الحالة الأولى بوابة لسلسلة من المنخفضات خلال الأسابيع القادمة، لكن النموذج الأوروبي غالبا يعارض ما يتحدث عن النموذج الأمريكي متوقعا عدم وجود أي مؤشرات مطرية للـ15 يوما القادمة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
