الاطلاقات قليلة وايران أغلقت الكارون منذ 10 أشهر.. الموارد: اللسان الملحي وصل لمركز البصرة

وقال معاون مدير عام لتشغيل مشاريع الري والبزل السهلاني إن "انخفاض تصاريف باتجاه نهر إلى ، تسبب بتغلغل اللسان الملحي في ، ووصوله حاليا إلى منطقة الدير ومركز المحافظة"، مبينا أن "قلة الإطلاقات المائية ضمن حوضي دجلة والفرات مع استمرار بغلق نهر الكارون منذ أكثر من عشرة أشهر، فاقم من المشكلة بشكل مأساوي".وأكد "مساعي الوزارة الحثيثة عبر القنوات الدبلوماسية، من أجل الضغط على دول المنبع في وإيران، بغية زيادة كمية الإطلاقات المائية خاصة في نهر الكارون، إلى جانب تعزيز إطلاقات أجهزة الوزارة المختصة للحصص المائية القادمة من نهر دجلة باعتماد الإروائي وصولا إلى ، بما يمكنها من السيطرة على تمدد اللسان الملحي داخل مجرى شط العرب".وكشف السهلاني عن "خطة لإنشاء سدة قاطعة على شط العرب يجري إعدادها حاليا من قبل شركة استشارية متخصصة تدرس طبيعة النهر وخصائصه الهيدروليكية محل بعيد المدى"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأوضح ان "كمية المياه المطلقة حاليا ضمن حوضي دجلة والفرات، لا تشمل أي خطة زراعية"، مؤكدا "عدم اتفاق وزارتي الزراعة والموارد المائية حتى الآن على إقرار خطة الموسم الشتوي، وتنتظر الجهتان تحديد معالم الموسم الشتوي والواردات المائية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".