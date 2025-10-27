الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
تفضيلاتي
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
الاطلاقات قليلة وايران أغلقت الكارون منذ 10 أشهر.. الموارد: اللسان الملحي وصل لمركز البصرة
الاطلاقات قليلة وايران أغلقت الكارون منذ 10 أشهر.. الموارد: اللسان الملحي وصل لمركز البصرة
أخبار الطقس
2025-10-27 | 02:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
336 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
أعلنت
وزارة الموارد المائية
، اليوم الاثنين، تفاقم ظاهرة اللسان الملحي في
محافظة البصرة
، حيث وصل الى مركز المحافظة، نتيجة قلة الاطلاقات المائية، ولا سيما اغلاق نهر الكارون من
ايران
منذ 10 اشهر.
وقال معاون مدير عام
الهيئة العامة
لتشغيل مشاريع الري والبزل
غزوان
السهلاني إن "انخفاض تصاريف
ناظم قلعة صالح
باتجاه نهر
دجلة
إلى
البصرة
، تسبب بتغلغل اللسان الملحي في
شط العرب
، ووصوله حاليا إلى منطقة الدير ومركز المحافظة"، مبينا أن "قلة الإطلاقات المائية ضمن حوضي دجلة والفرات مع استمرار
إيران
بغلق نهر الكارون منذ أكثر من عشرة أشهر، فاقم من المشكلة بشكل مأساوي".
وأكد "مساعي الوزارة الحثيثة عبر القنوات الدبلوماسية، من أجل الضغط على دول المنبع في
تركيا
وإيران، بغية زيادة كمية الإطلاقات المائية خاصة في نهر الكارون، إلى جانب تعزيز إطلاقات أجهزة الوزارة المختصة للحصص المائية القادمة من نهر دجلة باعتماد
ناظم البدعة
الإروائي وصولا إلى
محافظة البصرة
، بما يمكنها من السيطرة على تمدد اللسان الملحي داخل مجرى شط العرب".
وكشف السهلاني عن "خطة لإنشاء سدة قاطعة على شط العرب يجري إعدادها حاليا من قبل شركة استشارية متخصصة تدرس طبيعة النهر وخصائصه الهيدروليكية محل بعيد المدى"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأوضح ان "كمية المياه المطلقة حاليا ضمن حوضي دجلة والفرات، لا تشمل أي خطة زراعية"، مؤكدا "عدم اتفاق وزارتي الزراعة والموارد المائية حتى الآن على إقرار خطة الموسم الشتوي، وتنتظر الجهتان تحديد معالم الموسم الشتوي والواردات المائية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مياه العراق
الكارون
اللسان الملحي
وزارة الموارد المائية
ناظم قلعة صالح
السومرية نيوز
محافظة البصرة
الهيئة العامة
ناظم البدعة
مركز البصرة
سومرية نيوز
