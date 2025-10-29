طقس ممل في العراق.. ماذا تقول خرائط التنبؤ الجوي؟

وبحسب والرصد الزلزالي فان الطقس اليوم الأربعاء سيكون صحوا مع ظهور غيوم وزخات خفيفة في بعض المناطق الشمالية وتحديدا في ودهوك، خلال الليل، وكذلك في والقريبة من الحدود الشمالية.ومن المتوقع ان تكون الحرارة عموما مقاربة ليوم امس الثلاثاء مع انخفاض قليل في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى لتكون الأجواء باردة خلال الصباح والليل ومعتدلة في النهار.وستكون اعلى درجة حرارة عظمى مسجلة ستبلغ 36 مئوية في والديوانية وميسان وذي قار والمثنى والبصرة، اما اقل حرارة عظمى ستكون في وتبلغ 27 مئوية، فيما ترتفع الحرارة غدا الخميس لتكون 37 مئوية في وذي قار، كما لا توجد مؤشرات مطرية معتبرة حتى الاحد المقبل وفق البيانات التي كشفتها الانواء الجوية.