أكتوبر يغادر بلا امطار.. والأيام المقبلة صيف بالنهار وشتاء بالليل

ويقول المختصون ان شهر أكتوبر سينتهي بلا امطار حيث لم يتبقى سوى يومين خاليين من أية تطورات، فيما تسجل مناطق كافة انخفاضا كبيرا على درجات الحرارة الصغرى ابتداءً من يوم الجمعة على ان تبلغ ذروة الانخفاض خلال يوم السبت ومطلع الاسبوع المقبل.ويشمل ذلك الانخفاض كافة مدن العراق ومن بينها العاصمة لتنخفض الصغرى الى ما دون الـ 15 مئوية في شمال ووسط وغرب البلاد لتكون الاجواء باردة مائلة لأجواء وقد تستلزم ارتداء ملابس اكثر سماكة (ملابس بهارية).فيما تسجل دون الـ 20 مئوية جنوبي البلاد لتكون الاجواء خريفية وباردة وكل ذلك خلال ساعات الليل والفجر والصباح الباكر فقط .وكذلك يرافق هذا الانخفاض على الحرارة الصغرى، انخفاض ملموس على درجات الحرارة العظمى أيضا ابتداء من الجمعة ولكن تبقى الاجواء عند الظهيرة خريفية معتدلة مع الشعور احيانا بطابع الصيف، بينما تشير البيانات الى ان مطلع الشهر لن يشهد انخفاضا بالحرارة فقط بل ربما امطار أيضا، وقد يستغني العراقيون تماما عن استخدام أجهزة التكييف المنزلية.