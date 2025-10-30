الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
ترامب: كوريا الجنوبية وافقت على دفع 350 مليارا مقابل خفضنا الرسوم
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545389-638974014751297613.jpg
أكتوبر يغادر بلا امطار.. والأيام المقبلة صيف بالنهار وشتاء بالليل
أخبار الطقس
2025-10-30 | 02:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
371 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
ودع خبراء الطقس والعاملون بالرصد الجوي شهر تشرين الأول أكتوبر "بلا امطار"، حيث سينتهي الشهر دون توقعات باي احداث او مفاجآت بالطقس خلال اليومين المقبلين لحين انتهاء الشهر، بينما تشير البيانات الى ان بداية الأسبوع المقبل والتي توافق بداية الشهر أيضا ستشهد انخفاضا واضحا بدرجات الحرارة في عموم البلاد مما يؤدي الى أجواء شتوية خلال الليل وساعات الفجر مع اعتدالها نهارا.
ويقول المختصون ان شهر أكتوبر سينتهي بلا امطار حيث لم يتبقى سوى يومين خاليين من أية تطورات، فيما تسجل مناطق
العراق
كافة انخفاضا كبيرا على درجات الحرارة الصغرى ابتداءً من يوم الجمعة على ان تبلغ ذروة الانخفاض خلال يوم السبت ومطلع الاسبوع المقبل.
ويشمل ذلك الانخفاض كافة مدن العراق ومن بينها العاصمة
بغداد
لتنخفض الصغرى الى ما دون الـ 15 مئوية في شمال ووسط وغرب البلاد لتكون الاجواء باردة مائلة لأجواء
الشتاء
وقد تستلزم ارتداء ملابس اكثر سماكة (ملابس بهارية).
فيما تسجل دون الـ 20 مئوية جنوبي البلاد لتكون الاجواء خريفية وباردة وكل ذلك خلال ساعات الليل والفجر والصباح الباكر فقط .
وكذلك يرافق هذا الانخفاض على الحرارة الصغرى، انخفاض ملموس على درجات الحرارة العظمى أيضا ابتداء من الجمعة ولكن تبقى الاجواء عند الظهيرة خريفية معتدلة مع الشعور احيانا بطابع الصيف، بينما تشير البيانات الى ان مطلع الشهر لن يشهد انخفاضا بالحرارة فقط بل ربما امطار أيضا، وقد يستغني العراقيون تماما عن استخدام أجهزة التكييف المنزلية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
