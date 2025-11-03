بوادر موسم شتوي "رطب".. قافلة الامطار انطلقت من مصر وستصل العراق بموعدها

ويقول مختصون ان "مؤشرات إيجابية بدأت تظهر على شمال ، لتكون فاتحة خير للموسم الانتقالي وبداية مبشرة للشتاء القادم".و‏تشير الخرائط إلى "اقتراب منخفض جوي من أجواء خلال 48 ساعة القادمة، إلا أن تأثيره سيبقى محدودًا بسبب تمركز المرتفع الجوي فوق ، مما يحصر فعالية المنخفض على مصر وبلاد فقط".خلال يومي ‏الأربعاء والخميس القادمين، ‏من المتوقع تشكّل منخفض جوي آخر شمال مصر، غير أن المرتفع الجوي في الجزيرة سيواصل دوره في صدّ تقدمه، ومع ذلك سنستفيد من الكتلة الباردة المصاحبة له بانخفاض درجات الحرارة".و‏ابتداءً من 10 الى 15 من الشهر الحالي، تشير التحديثات إلى تحسّن نسبي في الغلاف الجوي قد يسمح بوصول منخفض فعّال إلى المنطقة، مما يهيّئ الفرصة لحدوث حالة من عدم الاستقرار الجوي وأمطارٍ منتظرة".