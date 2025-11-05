دفئ "غير معتاد" يقلب ظهر العراق صيفا.. وامطار متراكمة تنتظر ساعة الصفر

وتقول بيانات التنبؤ الجوي ان سيشهد دفئا غير معتاد لمدة اسبوع كامل وابتداء من اليوم الاربعاء نتيجة لسيطرة نظام من الضغط الجوي المرتفع ممايساهم بانجذاب الكتل الهوائية الحارة نحو الاراضي العراقية، بالاضافة ان الية عمل هذا النظام تقتضي بتسخين الحراري تحت الضغط الجوي مؤديا الى ارتفاع درجات الحرارة بشكل متساوي وملموس في كافة مدن العراق .وفقا لذلك ستشهد محافظات العراق كافة، ارتفاعا بدرجات الحرارة العظمى الى اوائل الثلاثينيات في معظم مدن العراق ومن بينها ، فضلا عن اجواء دافئة الى حارة نسبياً خلال ساعات الظهيرة منتصف النهار في كافة المدن، فيما تكون الأجواء باردة ليلا وفجرا وعند اولى ساعات الصباح في كافة المدن العراقية، ويتواصل غياب الامطار عن كافة المدن العراقية واستمرار سيادة الاستقرار الجوي.بالمقابل، تشير البيانات الى امطار شاملة تقترب من أجواء العراق وسط مؤشرات على بداية فعلية للموسم المطري خلال الثلث الثاني من شهر الجاري، حيث تشير آخر التوقعات الجوية إلى اقتراب حالة مطرية واسعة من أجواء العراق، يُتوقع أن تشمل مناطق عديدة من الشمال حتى الجنوب خلال الأيام المقبلة.وستعد هذه الحالة أول فعالية مطرية مهمة بعد فترة طويلة من الاستقرار، ومن المتوقع أن تكسر موجة الجفاف التي سادت خلال الأسابيع الماضية، وتزداد في النصف الثاني من هذا الشهر ما يؤدي لانعاش الأراضي الزراعية ورفع منسوب المياه في الأنهر والخزانات.