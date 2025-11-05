الصفحة الرئيسية
ريال مدريد يسقط أمام ليفربول في دوري الأبطال
دفئ "غير معتاد" يقلب ظهر العراق صيفا.. وامطار متراكمة تنتظر ساعة الصفر
أخبار الطقس
2025-11-05 | 01:07
السومرية
نيوز-محليات
تشير خرائط الطقس، الى عودة ارتفاع درجات الحرارة ابتداء من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوع كامل، حيث ترتفع الحرارة العظمى الى نطاق الثلاثينات في عموم البلاد، نتيجة نظام
عنيد
يرفع التسخين الحراري، فيما لا توجد مؤشرات قريبة للامطار الا ان البيانات التنبؤية تشير الى كميات جيدة من الامطار فور حلول ساعة الصفر بعد منتصف الشهر الجاري.
وتقول بيانات التنبؤ الجوي ان
العراق
سيشهد دفئا غير معتاد لمدة اسبوع كامل وابتداء من اليوم الاربعاء نتيجة لسيطرة نظام
عنيد
من الضغط الجوي المرتفع ممايساهم بانجذاب الكتل الهوائية الحارة نحو الاراضي العراقية، بالاضافة ان الية عمل هذا النظام تقتضي بتسخين الحراري تحت الضغط الجوي مؤديا الى ارتفاع درجات الحرارة بشكل متساوي وملموس في كافة مدن العراق .
وفقا لذلك ستشهد محافظات العراق كافة، ارتفاعا بدرجات الحرارة العظمى الى اوائل الثلاثينيات في معظم مدن العراق ومن بينها
بغداد
، فضلا عن اجواء دافئة الى حارة نسبياً خلال ساعات الظهيرة منتصف النهار في كافة المدن، فيما تكون الأجواء باردة ليلا وفجرا وعند اولى ساعات الصباح في كافة المدن العراقية، ويتواصل غياب الامطار عن كافة المدن العراقية واستمرار سيادة الاستقرار الجوي.
بالمقابل، تشير البيانات الى امطار شاملة تقترب من أجواء العراق وسط مؤشرات على بداية فعلية للموسم المطري خلال الثلث الثاني من شهر
نوفمبر
الجاري، حيث تشير آخر التوقعات الجوية إلى اقتراب حالة مطرية واسعة من أجواء العراق، يُتوقع أن تشمل مناطق عديدة من الشمال حتى الجنوب خلال الأيام المقبلة.
وستعد هذه الحالة أول فعالية مطرية مهمة بعد فترة طويلة من الاستقرار، ومن المتوقع أن تكسر موجة الجفاف التي سادت خلال الأسابيع الماضية، وتزداد في النصف الثاني من هذا الشهر ما يؤدي لانعاش الأراضي الزراعية ورفع منسوب المياه في الأنهر والخزانات.
تابع قناة السومرية على
منصةX
طقس العراق: صيف اعتيادي في آخر أيامه.. وإشارات لـ"موسم ممطر غير معتاد"
00:44 | 2025-08-31
كتلة هواء أوروبية تضرب العراق وموجة مطرية لـ48 ساعة
01:12 | 2025-10-20
كشف تفاصيل التجمع غير المعتاد لكبار قادة الجيش الأميركي
04:18 | 2025-09-27
"مجموعة الموت" تنتظر ناشئي العراق: تحديات صعبة أمام أستراليا والأردن في تصفيات آسيا
03:44 | 2025-08-07
التربية تحسم الجدل بشأن تعطيل الدوام في المدارس
محليات
48.17%
10:48 | 2025-11-04
التربية تحسم الجدل بشأن تعطيل الدوام في المدارس
10:48 | 2025-11-04
عطلة رسمية في محافظة عراقية غدا
محليات
27.46%
05:39 | 2025-11-04
عطلة رسمية في محافظة عراقية غدا
05:39 | 2025-11-04
اليكم المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي غداً
محليات
14.41%
11:52 | 2025-11-04
اليكم المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي غداً
11:52 | 2025-11-04
هيئة الحشد الشعبي تكشف تفاصيل انفجار أحد مقراتها في بغداد
أمن
9.96%
06:22 | 2025-11-04
هيئة الحشد الشعبي تكشف تفاصيل انفجار أحد مقراتها في بغداد
06:22 | 2025-11-04
52 دقيقة
دجلة يُعري قاعه أمام الناس - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٥ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-04
52 دقيقة
دجلة يُعري قاعه أمام الناس - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٥ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-04
Live Talk
محتوى بصري يزرع الأمل في التربة والطبيعة - Live Talk - الحلقة ١٥٣ | 2025
10:30 | 2025-11-04
Live Talk
محتوى بصري يزرع الأمل في التربة والطبيعة - Live Talk - الحلقة ١٥٣ | 2025
10:30 | 2025-11-04
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-04
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-04
من الأخير
لهيب المنافسة يسلب الاحزاب رشدها - من الأخير م٢ - حلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-03
من الأخير
لهيب المنافسة يسلب الاحزاب رشدها - من الأخير م٢ - حلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-03
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
52 دقيقة
دجلة يُعري قاعه أمام الناس - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٥ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-04
52 دقيقة
دجلة يُعري قاعه أمام الناس - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٥ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-04
Live Talk
محتوى بصري يزرع الأمل في التربة والطبيعة - Live Talk - الحلقة ١٥٣ | 2025
10:30 | 2025-11-04
Live Talk
محتوى بصري يزرع الأمل في التربة والطبيعة - Live Talk - الحلقة ١٥٣ | 2025
10:30 | 2025-11-04
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-04
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-04
من الأخير
لهيب المنافسة يسلب الاحزاب رشدها - من الأخير م٢ - حلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-03
من الأخير
لهيب المنافسة يسلب الاحزاب رشدها - من الأخير م٢ - حلقة ٨٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-03
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
عشرين
الدكتورة حنان الفتلاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
رحال
حكاية لم تُروَ بعد... أول توثيق لقصور الاثيلة! - رحال م٦ - الحلقة ٢٠ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-01
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
Biotic
كيف تعمل الساعة البيولوجية في الجسم؟ - م٤ Biotic - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
14:30 | 2025-10-31
بوادر موسم شتوي "رطب".. قافلة الامطار انطلقت من مصر وستصل العراق بموعدها
00:54 | 2025-11-03
30 هزة تضرب العراق
09:06 | 2025-11-02
أكتوبر يغادر بلا امطار.. والأيام المقبلة صيف بالنهار وشتاء بالليل
01:10 | 2025-10-30
طقس ممل في العراق.. ماذا تقول خرائط التنبؤ الجوي؟
01:43 | 2025-10-29
الاطلاقات قليلة وايران أغلقت الكارون منذ 10 أشهر.. الموارد: اللسان الملحي وصل لمركز البصرة
01:37 | 2025-10-27
المنبئون "محبطون": "بوادر الخير" اختفت من الخرائط.. والحرارة مسيطرة
00:58 | 2025-10-27
