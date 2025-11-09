الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546426-638982717484549926.jpg
الطقس في العراق.. المرتفع الجوي يؤخر هطول الأمطار
أخبار الطقس
2025-11-09 | 02:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
238 شوهد
السومرية نيوز
– الطقس
أفادت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاحد، بعدم وجود مؤشرات حالية على هطول قريب للأمطار، عازية ذلك إلى استمرار تأثير المرتفع الجوي في أجواء البلاد.
وقال
مدير إعلام
الهيئة التابعة لوزارة النقل
عامر الجابري
، إن البلاد ما زالت تحت تأثير المرتفع الجوي المتمركز في طبقات الجو العليا، وهو ما تسبب في تأخر حصول حالات الأمطار ضمن
بغداد
والمحافظات.
وأضاف أن هذا المرتفع يؤثر في تقدم المنخفضات الجوية الوسطية القادمة لكل من
البحرين
الأحمر والمتوسط، التي تعد من العوامل الأساسية في ارتفاع نسب الرطوبة وتكوين السحب الممطرة ثم هطولها.
وبين
الجابري
أنه وبرغم استقرار درجات الحرارة في الوقت الحالي لعموم البلاد، بيد أنها ستشهد تغيرا في حال انحسار تأثير المرتفع الجوي، متوقعا أن يشهد الأسبوع الحالي، تغيرات تدريجية في حالة الطقس مع تراجع تأثير المرتفع، ما سيسمح بعودة نشاط المنخفضات الجوية مجددا، التي ستجلب معها الأمطار إلى البلاد بعد طول انتظار.
وبحسب خبراء للأنواء الجوية، فإن الآثار المحتملة لشح هطول الأمطار في البلاد، تشمل تراجع مخزون المياه السطحية والجوفية، علاوة على زيادة الحاجة إلى الري الاصطناعي في الزراعة، فضلاً عن تأثيرها الكبير في البيئة الطبيعية والمراعي.
