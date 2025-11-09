الطقس في العراق.. المرتفع الجوي يؤخر هطول الأمطار

وقال الهيئة التابعة لوزارة النقل ، إن البلاد ما زالت تحت تأثير المرتفع الجوي المتمركز في طبقات الجو العليا، وهو ما تسبب في تأخر حصول حالات الأمطار ضمن والمحافظات.وأضاف أن هذا المرتفع يؤثر في تقدم المنخفضات الجوية الوسطية القادمة لكل من الأحمر والمتوسط، التي تعد من العوامل الأساسية في ارتفاع نسب الرطوبة وتكوين السحب الممطرة ثم هطولها.وبين أنه وبرغم استقرار درجات الحرارة في الوقت الحالي لعموم البلاد، بيد أنها ستشهد تغيرا في حال انحسار تأثير المرتفع الجوي، متوقعا أن يشهد الأسبوع الحالي، تغيرات تدريجية في حالة الطقس مع تراجع تأثير المرتفع، ما سيسمح بعودة نشاط المنخفضات الجوية مجددا، التي ستجلب معها الأمطار إلى البلاد بعد طول انتظار.وبحسب خبراء للأنواء الجوية، فإن الآثار المحتملة لشح هطول الأمطار في البلاد، تشمل تراجع مخزون المياه السطحية والجوفية، علاوة على زيادة الحاجة إلى الري الاصطناعي في الزراعة، فضلاً عن تأثيرها الكبير في البيئة الطبيعية والمراعي.