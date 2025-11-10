وبحسب البيانات فإن النماذج الجوية تشير الى منخفض جوي عميق يتمركز غرب المنطقة خلال الـ١٤٤ ساعة المقبلة، يمتد تأثيره تدريجياً نحو البلاد ويبدأ أولاً على شكل نشاط بالرياح الجنوبية الغربية، يليها انخفاض بدرجات الحرارة وتزايد واضح بالرطوبة، خصوصاً على مناطق والغربي، وهي مؤشرات أولية على اقتراب حالة جوية فعّالة.ويتموضع مركز المنخفض فوق بلاد وغرب ، ما يعني اندفاع تيارات باردة في الطبقات المتوسطة تقابلها تيارات دافئة ورطبة قادمة من البحر المتوسط، حيث يزيد التلاقي الحراري والرطوبي هذا من فرص تشكل السحب الركامية وهطول الأمطار في أغلب المدن، مع احتمالية تصاحبها عواصف رعدية ونشاط في الرياح.وتتوقع النماذج أن تشمل الأمطار أغلب مناطق البلاد، وتكون أوضح وأغزر في المناطق الغربية والشمالية، خصوصاً في ونينوى وصلاح الدين وأجزاء من ودهوك وأربيل، وتكون متفاوتة الشدة، ترافقها أحياناً زخات رعدية ونشاط على الرياح السطحية خلال فترات التأثير.وبحسب بيانات والرصد الزلزالي، فإن الحرارة تنخفض اليوم الاثنين حوالي درجتين بالمنطقة وسطى والجنوبية، وتكون السماء غير صافية حتى نهاية الأسبوع مع تواجد أجواء غائمة الى غائمة جزئيا.وتكون اعلى درجة حرارة مسجلة اليوم تبلغ 34 مئوية في واقل حرارة صغرى ستكون في وتبلغ 12 مئوية، اما يوم غد فتنخفض الحرارة اكثر، وتكون اعلى درجة حرارة عظمى ستكون في ذي قار وبابل والنجف وتبلغ 32 مئوية، واقل صغرى ستكون 11 في نينوى.