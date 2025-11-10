الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
برشلونة يقسو على سيلتا فيجو برباعية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546498-638983509906357057.jpg
برد تدريجي وغيوم "دفعة جوية أولى" للعراق.. استعدادا لـ"حفلة مطرية" نهاية الاسبوع
أخبار الطقس
2025-11-10 | 00:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,170 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
تشير خرائط الطقس، الى استمرار تسجيل انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة بواقع 1 الى 2 درجة مئوية باستمرار، فيما ستكون السماء غير خالية من الغيوم حتى نهاية الأسبوع، قبل ان تبدأ موجة مطرية مرتقبة قد تشمل جميع مدن البلاد.
وبحسب البيانات فإن النماذج الجوية تشير الى منخفض جوي عميق يتمركز غرب المنطقة خلال الـ١٤٤ ساعة المقبلة، يمتد تأثيره تدريجياً نحو البلاد ويبدأ أولاً على شكل نشاط بالرياح الجنوبية الغربية، يليها انخفاض بدرجات الحرارة وتزايد واضح بالرطوبة، خصوصاً على مناطق
الشمال الغربي
والغربي، وهي مؤشرات أولية على اقتراب حالة جوية فعّالة.
ويتموضع مركز المنخفض فوق بلاد
الشام
وغرب
العراق
، ما يعني اندفاع تيارات باردة في الطبقات المتوسطة تقابلها تيارات دافئة ورطبة قادمة من البحر المتوسط، حيث يزيد التلاقي الحراري والرطوبي هذا من فرص تشكل السحب الركامية وهطول الأمطار في أغلب المدن، مع احتمالية تصاحبها عواصف رعدية ونشاط في الرياح.
وتتوقع النماذج أن تشمل الأمطار أغلب مناطق البلاد، وتكون أوضح وأغزر في المناطق الغربية والشمالية، خصوصاً في
الأنبار
ونينوى وصلاح الدين وأجزاء من
كركوك
ودهوك وأربيل، وتكون متفاوتة الشدة، ترافقها أحياناً زخات رعدية ونشاط على الرياح السطحية خلال فترات التأثير.
وبحسب بيانات
هيئة الانواء الجوية
والرصد الزلزالي، فإن الحرارة تنخفض اليوم الاثنين حوالي درجتين بالمنطقة وسطى والجنوبية، وتكون السماء غير صافية حتى نهاية الأسبوع مع تواجد أجواء غائمة الى غائمة جزئيا.
وتكون اعلى درجة حرارة مسجلة اليوم تبلغ 34 مئوية في
ذي قار
واقل حرارة صغرى ستكون في
نينوى
وتبلغ 12 مئوية، اما يوم غد فتنخفض الحرارة اكثر، وتكون اعلى درجة حرارة عظمى ستكون في ذي قار وبابل والنجف وتبلغ 32 مئوية، واقل صغرى ستكون 11 في نينوى.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
اغلاق بورصة نهاية الأسبوع.. هذه أسعار الدولار بالعراق
08:47 | 2025-09-11
تدمير وكر لـ"داعش" ومقتل من فيه بضربة جوية في كركوك
09:39 | 2025-10-09
تدمير وكر لـ"داعش" ومقتل من فيه بضربة جوية في كركوك
09:37 | 2025-10-09
مجلس الشيوخ يصوت على "دفعة انفاق" لانهاء أطول اغلاق حكومي بالتاريخ الأمريكي
02:34 | 2025-11-10
طقس العراق
الانواء الجوية
هيئة الانواء الجوية
الشمال الغربي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
صلاح الدين
صلاح الدي
السومرية
الأنبار
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مفوضية الانتخابات تعلن التقرير النهائي للتصويت الخاص
محليات
29.74%
13:34 | 2025-11-09
مفوضية الانتخابات تعلن التقرير النهائي للتصويت الخاص
13:34 | 2025-11-09
التربية توضح بشأن نتائج الدور الثالث للسادس الاعدادي
محليات
24.67%
09:55 | 2025-11-09
التربية توضح بشأن نتائج الدور الثالث للسادس الاعدادي
09:55 | 2025-11-09
الدولار في البورصة العراقية.. ارتفاع جديد مع الإغلاق
اقتصاد
23.2%
08:32 | 2025-11-08
الدولار في البورصة العراقية.. ارتفاع جديد مع الإغلاق
08:32 | 2025-11-08
لجميع الدوائر.. عطلة رسمية في هذه المحافظة غدا
محليات
22.39%
12:43 | 2025-11-09
لجميع الدوائر.. عطلة رسمية في هذه المحافظة غدا
12:43 | 2025-11-09
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-10
مايك السومرية
الممثلة بيداء المعتصم - MIC Alsumaria - الحلقة ٣١ | season 1
14:00 | 2025-11-09
مايك السومرية
الممثلة بيداء المعتصم - MIC Alsumaria - الحلقة ٣١ | season 1
14:00 | 2025-11-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-09
Live Talk
المرأة العراقية التي حولت الستايل إلى رسالة فنية - Live Talk - الحلقة ١٥٦ | 2025
10:30 | 2025-11-09
Live Talk
المرأة العراقية التي حولت الستايل إلى رسالة فنية - Live Talk - الحلقة ١٥٦ | 2025
10:30 | 2025-11-09
عشرين
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
عشرين
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-10
ناس وناس
بغداد ساحة الوثبة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-10
مايك السومرية
الممثلة بيداء المعتصم - MIC Alsumaria - الحلقة ٣١ | season 1
14:00 | 2025-11-09
مايك السومرية
الممثلة بيداء المعتصم - MIC Alsumaria - الحلقة ٣١ | season 1
14:00 | 2025-11-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-09
Live Talk
المرأة العراقية التي حولت الستايل إلى رسالة فنية - Live Talk - الحلقة ١٥٦ | 2025
10:30 | 2025-11-09
Live Talk
المرأة العراقية التي حولت الستايل إلى رسالة فنية - Live Talk - الحلقة ١٥٦ | 2025
10:30 | 2025-11-09
عشرين
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
عشرين
سباق المشاركة والمقاطعة يقص شريط النهاية - عشرين م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
رحال
رعاية الابل وفوائد حليب الناقة من سامراء - رحال م٦ - الحلقة ٢١ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-08
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
اخترنا لك
الطقس في العراق.. المرتفع الجوي يؤخر هطول الأمطار
02:54 | 2025-11-09
دفئ "غير معتاد" يقلب ظهر العراق صيفا.. وامطار متراكمة تنتظر ساعة الصفر
01:07 | 2025-11-05
بوادر موسم شتوي "رطب".. قافلة الامطار انطلقت من مصر وستصل العراق بموعدها
00:54 | 2025-11-03
30 هزة تضرب العراق
09:06 | 2025-11-02
أكتوبر يغادر بلا امطار.. والأيام المقبلة صيف بالنهار وشتاء بالليل
01:10 | 2025-10-30
طقس ممل في العراق.. ماذا تقول خرائط التنبؤ الجوي؟
01:43 | 2025-10-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.