3 منخفضات رطبة تتحرك نحو العراق.. 48 ساعة وينطلق الحفل المطري الشامل

وتشير صور الأقمار الصناعية الى 3 منخفضات جوية محتملة، من بينها الأحمر والذي بدأ بالتحرك فعليا باتجاه وبادية ، فضلا عن منخفض جنوب ويؤثر على ولبنان ويمتد لاحقا الى شمال بامطار غزية، بالإضافة الى توقعات بمنخفض إضافي قادم من المتوسط.وبحسب بيانات الطقس فإن المنخفض القادم من البحر المتوسط سيحمل كتلة هوائية رطبة وباردة يتسبب بانتشار الغيوم الركامية فوق اغلب مناطق العراق مع نهاية الأسبوع الحالي مما يتسبب بتساقط امطار غزيرة ومتفاوتة ورعدية أحيانا ابتداء من يوم الجمعة ثم تتصاعد السبت والأحد في المناطق الشمالية والغربية.وقد تحصل مناطق وسط وجنوب العراق على نصيبها أيضا من المنخفض ليكون العراق تحت تأثير موجة مطرية شاملة، تعتبر الاوسع منذ بداية الموسم، ويصاحب هذه الموجة انخفاض بدرجات الحرارة وفرص لتشكل الضباب ببعض المناطق في ساعات الصباح والفجر.