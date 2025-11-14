البرد والمطر يقتربان.. العراق يستعد لهطول الأمطار مساء اليوم

وقالت الهيئة في بيان، "تُظهر صور الأقمار الاصطناعية منتصف نهار اليوم الجمعة تطوّر منظومة جوية نشطة المتوسط، متمثلة بسحب ركامية ممتدة من سواحل المتوسط نحو وتركيا، مع امتداد ذراع من السحب باتجاه شمال وغرب ، وتشير المعطيات المتوفرة لدى قسم التنبؤ إلى بدء حالة من عدم الاستقرار الجوي متمثلة بمنخفض حراري سطحي مع اندفاع كتلة من الهواء البارد في الطبقات العليا".وأضافت، أن "هذا التبريد العلوي أدى إلى زيادة الفارق الحراري بين سطح الأرض والطبقات الجوية العليا، ما عزز عمليات الرفع والتكاثف".وعن الوضع الجوي في العراق، بينت الهيئة، قائلة: "تظهر سحب ركامية فوق ودهوك وأربيل، والفرص مهيأة لهطول زخات مطر رعدية، تكون أكثر شمولًا مساء اليوم مع اقتراب الذراع الرئيسية للحالة الجوية".وعن مناطق غرب العراق، أشارت الهيئة، إلى أن "سحباً تؤثر على ارتفاعات مختلفة تغطي أجزاء واسعة من غرب العراق، ومن المتوقع تطوّر السحب تدريجياً لاحقاً مع احتمالية هطول أمطار خفيفة إلى معتدلة خلال ساعات المساء".وتابعت، "وفي مناطق الوسط والجنوب، ستكون الأجواء مستقرة نسبياً مع وجود سحب عالية ومتوسطة متفرقة"، مبينة أن "التأثير الفعلي للحالة في هذه المناطق سيبدأ الليلة على شكل تكاثر تدريجي للسحب في كافة المدن، ومتوقع زخات خفيفة متفرقة في ساعات الليل المتأخرة أو فجر الغد في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية".وعن توقعات الساعات المقبلة، بينت الهيئة، أنه "ستزداد فعالية الحالة الجوية تدريجياً خلال ساعات المساء والليل وتتمثل بأمطار رعدية متفاوتة الشدة متوقعة في شمال وغرب العراق مساء اليوم والليلة، مع أمطار متوقعة ليلاً في مدن وسط البلاد، وأمطار أقل شدة تبدأ فجر السبت في مناطق متفرقة من مدن الجنوب".وتابعت، "هناك غزارة متوقعة الليلة أو فجر السبت في أماكن من مدن نينوى ودهوك وصلاح الدين وكركوك والأنبار وشرق العاصمة وربما ".وبشأن الرياح، أشارت الهيئة، إلى أنها "ستكون سطحية يوم السبت، جهة شرق البلاد، ومثيرة لغبار محلي، مع احتمالية نشاط الرياح الهابطة خلال وقت تأثير السحب الركامية الرعدية في أماكن محدودة".وقالت: "تتحسن الفعالية الجوية وتتعمق الحالة غداً السبت مع زيادة فرص الأمطار في كافة المدن، وتوقعات بهطول مطري يمتاز بالغزارة مصحوباً بالبرق والرعد نهار السبت في (تحديداً وكركوك ودهوك وشمال ، ولا يستبعد هطول حبات البَرد - الحالوب- مع رياح هابطة)".