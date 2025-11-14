البرد والمطر يقتربان.. العراق يستعد لهطول الأمطار مساء اليوم

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
هنادي وليان
من
11:00 AM
الى
11:15 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
برباعية في أوكرانيا.. فرنسا تصعد لكأس العالم 2026
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546991-638987151473669557.jpg
البرد والمطر يقتربان.. العراق يستعد لهطول الأمطار مساء اليوم
أخبار الطقس
2025-11-14 | 06:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,280 شوهد
السومرية نيوز
– الطقس
أصدرت
الهيئة العامة
للأنواء الجوية العراقية، الجمعة 14 تشرين الثاني 2025، تقريراً مفصّلاً بالحالة الجوية التي تبدأ التأثير في سماء
العراق
اليوم، والتي من المتوقع أن تكون مصحوبة بأمطار رعدية في بعض المناطق، مع رياح هابطة مثيرة للغبار، وسط تنبؤات بتساقط حبات البَرد "الحالوب" في المناطق الشمالية.
وقالت الهيئة في بيان، "تُظهر صور الأقمار الاصطناعية منتصف نهار اليوم الجمعة تطوّر منظومة جوية نشطة
شرق البحر
المتوسط، متمثلة بسحب ركامية ممتدة من سواحل المتوسط نحو
سوريا
وتركيا، مع امتداد ذراع من السحب باتجاه شمال وغرب
العراق
، وتشير المعطيات المتوفرة لدى قسم التنبؤ إلى بدء حالة من عدم الاستقرار الجوي متمثلة بمنخفض حراري سطحي مع اندفاع كتلة من الهواء البارد في الطبقات العليا".
وأضافت، أن "هذا التبريد العلوي أدى إلى زيادة الفارق الحراري بين سطح الأرض والطبقات الجوية العليا، ما عزز عمليات الرفع والتكاثف".
وعن الوضع الجوي في العراق، بينت الهيئة، قائلة: "تظهر سحب ركامية فوق
نينوى
ودهوك وأربيل، والفرص مهيأة لهطول زخات مطر رعدية، تكون أكثر شمولًا مساء اليوم مع اقتراب الذراع الرئيسية للحالة الجوية".
وعن مناطق غرب العراق، أشارت الهيئة، إلى أن "سحباً تؤثر على ارتفاعات مختلفة تغطي أجزاء واسعة من غرب العراق، ومن المتوقع تطوّر السحب تدريجياً لاحقاً مع احتمالية هطول أمطار خفيفة إلى معتدلة خلال ساعات المساء".
وتابعت، "وفي مناطق الوسط والجنوب، ستكون الأجواء مستقرة نسبياً مع وجود سحب عالية ومتوسطة متفرقة"، مبينة أن "التأثير الفعلي للحالة في هذه المناطق سيبدأ الليلة على شكل تكاثر تدريجي للسحب في كافة المدن، ومتوقع زخات خفيفة متفرقة في ساعات الليل المتأخرة أو فجر الغد في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية".
وعن توقعات الساعات المقبلة، بينت الهيئة، أنه "ستزداد فعالية الحالة الجوية تدريجياً خلال ساعات المساء والليل وتتمثل بأمطار رعدية متفاوتة الشدة متوقعة في شمال وغرب العراق مساء اليوم والليلة، مع أمطار متوقعة ليلاً في مدن وسط البلاد، وأمطار أقل شدة تبدأ فجر السبت في مناطق متفرقة من مدن الجنوب".
وتابعت، "هناك غزارة متوقعة الليلة أو فجر السبت في أماكن من مدن نينوى ودهوك وصلاح الدين وكركوك والأنبار وشرق العاصمة وربما
ديالى
".
وبشأن الرياح، أشارت الهيئة، إلى أنها "ستكون سطحية يوم السبت، جهة شرق البلاد، ومثيرة لغبار محلي، مع احتمالية نشاط الرياح الهابطة خلال وقت تأثير السحب الركامية الرعدية في أماكن محدودة".
وقالت: "تتحسن الفعالية الجوية وتتعمق الحالة غداً السبت مع زيادة فرص الأمطار في كافة المدن، وتوقعات بهطول مطري يمتاز بالغزارة مصحوباً بالبرق والرعد نهار السبت في
المنطقة الشمالية
(تحديداً
أربيل
وكركوك ودهوك وشمال
السليمانية
، ولا يستبعد هطول حبات البَرد - الحالوب- مع رياح هابطة)".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الطقس في العراق.. المرتفع الجوي يؤخر هطول الأمطار
02:54 | 2025-11-09
اليوم.. استعدوا للعواصف الرعدية وزخات المطر
01:28 | 2025-10-24
مفوضية الانتخابات تجدد التأكيد: سنعلن النتائج الأولية مساء اليوم
06:24 | 2025-11-12
بيان توضيحي من عمليات بغداد حول ما حصل في العاصمة مساء اليوم
11:07 | 2025-10-01
البرد والمطر يقتربان
العراق يستعد لهطول الأمطار مساء اليوم
المنطقة الشمالية
السومرية نيوز
الهيئة العامة
سومرية نيوز
السليمانية
صلاح الدين
صلاح الدي
شرق البحر
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بينها بغداد.. المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي الخميس
محليات
39.73%
15:50 | 2025-11-12
بينها بغداد.. المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي الخميس
15:50 | 2025-11-12
السومرية نيوز تنشر أصوات المرشحين في الانتخابات.. السوداني يتصدر بغداد
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
26.86%
14:18 | 2025-11-12
السومرية نيوز تنشر أصوات المرشحين في الانتخابات.. السوداني يتصدر بغداد
14:18 | 2025-11-12
المرشحون الذين حصلوا على صوت واحد فقط خلال الانتخابات
سياسة
18.69%
04:45 | 2025-11-13
المرشحون الذين حصلوا على صوت واحد فقط خلال الانتخابات
04:45 | 2025-11-13
العراق يستقبل أول موجة مطرية تستمر حتى الأحد المقبل
محليات
14.72%
01:09 | 2025-11-13
العراق يستقبل أول موجة مطرية تستمر حتى الأحد المقبل
01:09 | 2025-11-13
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
الطريق إلى الحكومة.. مفروش بالأزمات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-11-13
عشرين
الطريق إلى الحكومة.. مفروش بالأزمات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-11-13
هنادي وليان
إبر التنحيف…رشاقة للجسم أم عبء على البشرة؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٠ | 2025
14:30 | 2025-11-13
هنادي وليان
إبر التنحيف…رشاقة للجسم أم عبء على البشرة؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٠ | 2025
14:30 | 2025-11-13
Celebrity
الممثل احمد صبيح - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-13
Celebrity
الممثل احمد صبيح - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-13
Live Talk
كيف غيرت الأفلام القصيرة نظرة الناس إلى واقعهم - Live Talk - الحلقة ١٥٩ | 2025
10:30 | 2025-11-13
Live Talk
كيف غيرت الأفلام القصيرة نظرة الناس إلى واقعهم - Live Talk - الحلقة ١٥٩ | 2025
10:30 | 2025-11-13
ناس وناس
سوق الرمادي الانبار - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-13
ناس وناس
سوق الرمادي الانبار - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-13
مايك السومرية
الفنان والممثل د.إحسان دعدوش - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٢ | season 1
15:00 | 2025-11-12
مايك السومرية
الفنان والممثل د.إحسان دعدوش - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٢ | season 1
15:00 | 2025-11-12
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
الأكثر مشاهدة
عشرين
الطريق إلى الحكومة.. مفروش بالأزمات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-11-13
عشرين
الطريق إلى الحكومة.. مفروش بالأزمات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٠ | الموسم 4
15:00 | 2025-11-13
هنادي وليان
إبر التنحيف…رشاقة للجسم أم عبء على البشرة؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٠ | 2025
14:30 | 2025-11-13
هنادي وليان
إبر التنحيف…رشاقة للجسم أم عبء على البشرة؟ - هنادي وليان - الحلقة ١٠ | 2025
14:30 | 2025-11-13
Celebrity
الممثل احمد صبيح - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-13
Celebrity
الممثل احمد صبيح - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٠ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-13
Live Talk
كيف غيرت الأفلام القصيرة نظرة الناس إلى واقعهم - Live Talk - الحلقة ١٥٩ | 2025
10:30 | 2025-11-13
Live Talk
كيف غيرت الأفلام القصيرة نظرة الناس إلى واقعهم - Live Talk - الحلقة ١٥٩ | 2025
10:30 | 2025-11-13
ناس وناس
سوق الرمادي الانبار - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-13
ناس وناس
سوق الرمادي الانبار - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٧ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-13
مايك السومرية
الفنان والممثل د.إحسان دعدوش - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٢ | season 1
15:00 | 2025-11-12
مايك السومرية
الفنان والممثل د.إحسان دعدوش - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٢ | season 1
15:00 | 2025-11-12
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
اخترنا لك
البصرة تعود للرؤية الطبيعية بعد ضباب كثيف وتأثيرات على الكهرباء
05:53 | 2025-11-14
السماء ستتغير سريعًا خلال ساعات.. منخفض "مدجج" بالغيوم والبرد والامطار يسرع نحو العراق
00:52 | 2025-11-14
العراق يستقبل أول موجة مطرية تستمر حتى الأحد المقبل
01:09 | 2025-11-13
3 منخفضات رطبة تتحرك نحو العراق.. 48 ساعة وينطلق الحفل المطري الشامل
00:42 | 2025-11-12
برد تدريجي وغيوم "دفعة جوية أولى" للعراق.. استعدادا لـ"حفلة مطرية" نهاية الاسبوع
00:55 | 2025-11-10
الطقس في العراق.. المرتفع الجوي يؤخر هطول الأمطار
02:54 | 2025-11-09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.