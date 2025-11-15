سحب رعدية تضرب عدة محافظات.. وتوقعات بغزارة أمطار في 4 محافظات

وقال في منشور، إن سحب رعدية تؤثر حالياً على العاصمة وكربلاء والنجف وديالى مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة، لافتا الى ان التوقعات تشير إلى استمرار فرص الأمطار خلال اليوم خاصة في مناطق الشمال ووسط البلاد ولا سيما وواسط وأجزاء من بغداد وبابل إضافة إلى مناطق الجنوب.وبحسب التوقعات التي نشرها الأسدي، فإن غزارة الأمطار مرجّحة في محافظات ديالى وواسط وميسان وشمال ، فيما تستمر الحالة الجوية حتى يوم الاثنين، مع تركز الفعالية المطرية على مناطق الشمال.