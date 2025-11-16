الغزو المطري مستمر في 7 محافظات.. والحالوب سيلتحق اليوم

وبحسب الخرائط فان الاضطرابات الجوية تتعمق بسبب الرطوبة في الشمال مما سيؤدي الى لأمطار متفاوتة الشدة في والموصل وأربيل والسليمانية وكركوك بالاضافة الى جزء محدود من الوسط بما في ذلك وديالى وقد تهطل بعض الأمطار على مناطق ضيقة من .وستكون الامطار ‏مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط الحالوب في بعص المناطق يصاحبها رياح هابطة من السحب الركامية الرعدية.‏وستكون الساعات القادمة حتى مساء اليوم الاحد ذروة شدة الأمطار على شمال مع تحذير من غرق الشوارع بسبب غزارة الأمطار.‏اما في باقي المناطق الوسطى والجنوبية ستكون الأجواء صافية الى غائمة جزئياً، كما يطرأ انخفاض آخر في درجات الحرارة على مناطق الشمال مما يتسبب بأجواء باردة هناك، اما في مناطق الغرب والوسط والجنوب سيكون الجو معتدلا في ساعات النهار ويتحول ليلاً الى بارد.