أجواء معتدلة نهاراً وباردة ليلاً.. طقس مثالي في البصرة خلال قمة العراق والإمارات الحاسمة

وذكرت الهيئة في بيان، أن "درجات الحرارة تميل إلى الاعتدال نهاراً، فيما تتجه الأجواء إلى البرودة النسبية ليلاً وفي ساعات الصباح الباكر"، ما يوفر ظروفاً مثالية لحضور الجماهير وتشجيع .وأضافت أن السماء ستشهد ظهور سحب متفرقة على فترات خلال النهار والمساء من دون أي تأثيرات جوية سلبية، فيما تهب الرياح من الاتجاه الشمالي الغربي بسرعة خفيفة إلى معتدلة تتراوح بين 10 – 20 كم/س.أما الرؤية الأفقية، فأوضحت الهيئة أنها ستكون ضمن نطاق 6 – 8 كم، مع عدم وجود مؤشرات على تشكل ضباب كثيف أو عوائق غبارية، الأمر الذي يجعل الطقس ملائماً لحركة الجماهير وتنقلهم قبل المباراة.