بعد انتهاء الموجة المطرية.. موجة باردة تدخل العراق تستدعي "الملابس الشتوية"

وبحسب بيانات الطقس فإن كتلة هواء معتدل الى بارد تتوجه اليوم الاثنين الى لتؤدي الى انخفاض في درجات الحرارة، وستكون الأجواء باردة شتوية عبر النهار في المدن الشمالية والغربية وشمال المناطق الوسطى، فيما تكون معتدلة في المناطق الوسطى والجنوبية والحرارة العظمى تبلغ 22 مئوية في .وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس باردا بشكل ملفت خصوصا في شمال وغرب البلاد، وبشكل عام تكون الأجواء باردة ودرجة الحرارة الصغرى في بغداد ستبلغ 10 مئوية فجر الثلاثاء.لكن ‏الكتلة الهوائية الباردة هذه ستكون جافة أي قليلة الرطوبة لذلك سيكون الشعور بالبرد أكثر في ساعات الليل والفجر ما يستدعي ارتداء الملابس الشتوية.وتشير حسابات تراكم الامطار لمدة 45 يوما قادمة ولاسيما خلال شهر المقبل سيكون حافلا بالأمطار الغزيرة وسيول في العراق.