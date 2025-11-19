حرارة صفرية ببعض المناطق.. ونمط شتوي غزير الامطار

وبحسب خرائط الطقس فإن ملامح التغيّرات الجوية المرتقبة خلال الأسابيع المقبلة تشير الى انتقال البلاد إلى نمط شتوي أكثر نشاطاً وغزارة في الهطولات.وتقول تحليلات بيانات الطقس إن مقبل على مرحلة تُعد من أكثر الفترات المرتقبة خلال الموسم، حيث تظهر مؤشرات واضحة على تغيّر ديناميكية الغلاف الجوي خلال الأيام القادمة، نتيجة تعمّق التيارات الباردة في طبقات الجو العليا وتزايد نشاط الكتل الرطبة القادمة من مناطق مختلفة، الأمر الذي يمهّد لانتقال تدريجي نحو نمط شتوي فعّال يحمل كميات جيدة من الأمطار.وتتقدم موجات باردة أكثر تنظيماً من المعتاد، ما يؤدي إلى تنشيط مسارات السحب الركامية ورفع فعالية حالات عدم الاستقرار، مع ازدياد الفوارق الحرارية بين السطح والطبقات المتوسطة، وهي عوامل ترتبط بفعالية مطرية ذات طابع واسع، قد تشمل مناطق الشمال والوسط وتمتد لاحقاً نحو الجنوب مع تطور المنخفضات.وتُظهر النماذج العددية استقراراً نسبياً في الإشارات التي تدعم موسم شتوي غني، حيث تُرصد زيادة ملموسة في معدلات الرطوبة السطحية وارتفاع مستوى التكاثف، إلى جانب نشاط التيارات الغربية الرطبة، وهذه العوامل مجتمعة تمنح فرصة أعلى لتشكل سحب ممطرة أكثر كثافة واتساعاً خلال منتصف الموسم، وهو ما قد يعوّض فترات الجفاف النسبي التي شهدتها البلاد مؤخراً، بحسب منصات مختصة بخرائط الطقس.ويعكس المشهد العام عموما، قدوم فترة هطولات أعلى من المعدل في بعض المناطق، وتفاؤل بشتاء سيكون أحد المواسم البارزة من حيث النشاط المطري واتساع رقعة السحب الرطبة على مختلف المدن.