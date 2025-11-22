برد أشد ومطر اقوى.. الدوامة القطبية تزحف عبر القارات نحو العراق

وبحسب بيانات الطقس فإن برودة الهواء القطبي ستزداد ويبدأ في الانتشار ليؤثر على مناطق واسعة في شمال الأرض مع نهاية هذا الشهر، ولن يكون محصنا من الكتل الهوائية الكبيرة للقطب الشمالي خلال الأسابيع القليلة القادمة.وتشير المعطيات الى ان بعض الأنوية للدوامة القطبية ستصبح عميقة وتشكل منخفضات موضعية متعمقة ضمن الدوامة الأكبر وباردة جدًا، وستؤثر على ومناطق واسعة من خافضة درجات الحرارة في بعض الأجزاء إلى أقل من °60- مئوية.وتهدد هذه الدوامة القطبية كلا من وسط وشرق وشمال شرق ووسط أوروبا بما في ذلك الدول الاسكندنافية بموجات برد شديدة وذات نفس طويل، كما سيغمر التبريد القطبي حتى الشمالية في غضون أسابيع وذلك بعد أيام من درجات حرارة أكثر دفئًا من المعتاد بشكل قياسي.وبينما سيتراكم البرد شرق القارة الأوروبية ستصبح احتمالية تأثر العراق ومنطقة شرق المتوسط بموجات برد شديدة ومنخفضات جوية أقوى بكثير.ويتوقع ان تصبح الدوامة القطبية الشمالية متموجة لأسابيع كما يترقب العراق المنخفضات الجوية العميقة الكلاسيكية وموجات البرد في الكانونين "كانون الأول والثاني".ويقول المختصون انه في المنخفضات الشتوية الكلاسيكية غالبًا ما يستفيد شمال العراق أكثر من باقي المناطق وايضًا دول بلاد .اما الحرارة اليوم فستكون اعلى درجة حرارة عظمى 30 مئوية وتسجل في ، اما ادنى درجة حرارة صغرى ستكون في والسليمانية وديالى وتبلغ 8 مئوية.