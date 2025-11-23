اسبوع هادئ لكن الشهر الجديد سيبدأ باضطراب.. امطار طوفانية في 8 محافظات والحالوب يستعد

وبحسب بيانات للانواء الجوية والرصد الزلزالي، فإن هناك فرص لزخات مطرية يومي الاثنين والثلاثاء غرب المناطق الوسطى وفي المناطق الشمالية، وتكون درجات الحرارة عموما متقاربة خلال الأيام المقبلة، اما اليوم الاحد فستكون اعلى حرارة عظمى في وميسان وذي قار وتبلغ 29 مئوية واقل حرارة صغرى ستبلغ 6 مئوية في .وتظهر النماذج الجوية اندفاع كتلة رطبة وباردة قادمة من شرق المتوسط نحو أجواء مع بدايات شهر كانون الأول المقبل، حيث تعمّق المنخفض العلوي فوق المنطقة وتزيد من قوة الاضطرابات الجوية، ما يشير إلى احتمالية نشاط مطري واسع يصاحبه تغيّر كبير في ديناميكية الغلاف الجوي خلال الأيام الأولى من الشهر.وتتكاثر السحب الركامية مما تعزز الهطولات خاصةً على المناطق الشمالية والوسطى، وتشير النماذج الأولية إلى نشاط رطب قد يتكرر على أكثر من موجة خلال الأسبوع الأول من الشهر.وتؤكد المعطيات أن العراق مقبل على فترة مطرية ذات طابع فعّال بفضل اندفاع الكتلة الرطبة وتعمّق المنخفض العلوي، ما يجعل بداية واعدة من ناحية الهطولات.ويصف بعض مراقبي خرائط الطقس ان الاسبوع الاول من شهر ديسمبر سيشهد هطول امطار رعدية قوية وطوفانية على مناطق والموصل واربيل وكركوك، والسليمانية وصلاح الدين، و وشرق ، مع فرص واردة لتساقط الحالوب .اما باقي المناطق يتوقع هطول امطار رعدية متوسطة الشدة الى غزيرة، ولان الامطار رعدية فمن المتوقع تواجد الحالوب أيضا.