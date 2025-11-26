4 محافظات وسطى قد تنال نصيبها.. ساعات مضطربة بالامطار والعواصف في مناطق محددة

وبحسب خرائط الطقس فإن كثافة الغيوم بدأت تتراكم على ارتفاعات مختلفة خلال الساعات الماضية في مناطق كثيرة من ، وسوف تتأثر بعض المناطق الغربية والشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى بحالة عدم استقرار نتيجة تأثير منخفض جوي وسطحي.وتشير البيانات الى هطول زخات مطر متفرقة الليلة في بعض مناطق ومع ساعات ظهر اليوم الأربعاء تمتد الأمطار المتفرقة الى محافظات شمال البلاد بالاضافة الى مناطق ضيقة من الوسط، وقد يحدث جيب من العواصف الرعدية المتفرقة.وهناك احتمالية تصل نسبتها الى 50٪؜ تشير الى امكانية هطول زخة مطر متفرقة سريعة خلال فجر اليوم في وكربلاء والانبار وبعض مناطق ، كما ان المفاجآت تبقى واردة بين السلب والايجاب.اما فيما يتعلق بدرجات الحرارة فتنخفض في شمال وغرب البلاد نتيجة لتواجد الغطاء السحابي وتصبح الأجواء مائلة للبرودة في ساعات نهار الأربعاء في المدن الشمالية ومعظم المناطق الغربية بينما تستقر في الوسط والجنوب.وبعيدا عن الاضطرابات المحدودة هذه، تبشر المؤشرات بنشاط جوي متصاعد بما في ذلك منخفضات جوية وموجات برد خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.